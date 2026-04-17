Người đàn ông bị bỏng trong đám cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội

Ngôi nhà nằm sâu trong ngõ Hồng Phúc, phường Ba Đình bốc cháy khiến người đàn ông bị bỏng phải đi cấp cứu, hai người khác tự thoát ra ngoài qua lô gia, sáng 17/4.

Khoảng 5h45, lửa bắt đầu bùng lên từ tầng 1 ngôi nhà cao 4 tầng một tum, rộng hơn 25 m2, nằm sâu trong ngõ 35 Hồng Phúc, phường Ba Đình. Chỉ sau vài phút, lửa đã bao trùm tầng 1 và có xu hướng lan lên tầng trên.

Nhà có ba người, trong đó hai người tự thoát ra qua lô gia ở tầng 3, một người mắc kẹt do bị bỏng.

Cảnh sát phòng cháy vào cứu người bên trong bằng thang chuyên dụng. Ảnh: CACC

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều 4 xe chữa cháy, 3 xe chỉ huy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội số 7, 8 và 14 tới hiện trường.

Do nhà cháy nằm trong ngõ sâu, xe cứu hỏa không thể tiếp cận, lực lượng phòng cháy phải ròng dây chữa cháy từ ngoài đường lớn vào.

Đến 6h35, hỏa hoạn được dập tắt, cảnh sát giải cứu được người mắc kẹt và bàn giao cho nhân viên y tế đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân cháy đang được điều tra.

Một tuần qua, Hà Nội xảy ra nhiều vụ cháy. Hôm 14/4, căn hộ tầng 6 chung cư số 2 Vương Thừa Vũ, phường Khương Đình, bị bén lửa, ba người thoát nạn. Ngày 12/4, ngôi nhà 5 tầng trong ngõ 131 đường Hồng Hà bốc cháy, 5 người được giải cứu.

Việt An