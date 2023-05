Người dân miền Trung trong nắng nóng 40 độ

Người dân thành phố Vinh tập trung hóng mát tại phố đi bộ gần quảng trường Hồ Chí Minh khi thời tiết nóng bức.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, trạm quan trắc Hồi Xuân đã ghi nhận mức nhiệt độ vượt kỷ lục 43,3 độ C ngày 20/4/2019 tại Hương Khê (Hà Tĩnh). Trạm Lạc Sơn (Hòa Bình); Quỳ Châu, Tương Dương, Tây Hiếu (Nghệ An) hôm nay trên 43 độ C - ngưỡng nóng nóng đặc biệt gay gắt.

17 địa phương ở miền Bắc và miền Trung cũng nóng trên 40 độ C như: Phù Yên (Sơn La), Đông Hà (Quảng Trị) hơn 42 độ C; Lào Cai, Hà Giang, Ninh Bình, Quảng Bình, Phú Yên trên 41 độ C. Hà Nội có hai trạm Láng và Hoài Đức nóng 40 độ C. Các tỉnh thành còn lại dao động 35-39 độ C.

Dự báo trong tháng 5, nhiệt độ cả nước cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C, riêng Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn 1,5 độ C. Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gay gắt hơn, mưa bão ít hơn do tác động của El Nino.