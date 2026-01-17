Người Đan Mạch tuần hành phản đối Mỹ kiểm soát Greenland

Hàng nghìn người xuống đường ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, bày tỏ phản đối tham vọng của Mỹ nhằm kiểm soát hòn đảo chiến lược Greenland.

Người biểu tình hô vang khẩu hiệu "Greenland không phải để bán", giơ cao biểu ngữ như "Hãy tránh xa Greenland" cùng lá cờ Erfalasorput đỏ trắng của hòn đảo khi tuần hành trước Tòa thị chính Copenhagen, sau đó di chuyển đến đại sứ quán Mỹ tại Đan Mạch.

Đại diện ban tổ chức và cảnh sát Đan Mạch từ chối đưa ra con số cụ thể, nhưng dường như đã có hàng nghìn người tham gia sự kiện.

Người biểu tình tập trung tại quảng trường Tòa thị chính Copenhagen ngày 17/1. Ảnh: AFP

"Tôi rất biết ơn sự ủng hộ to lớn dành cho người dân Greenland. Chúng tôi cũng đang gửi thông điệp thức tỉnh đến thế giới. Greenland cùng người dân nơi đây đã vô tình trở thành mặt trận trong cuộc đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền", bà Julie Rademacher, chủ tịch một tổ chức của người Greenland tại Đan Mạch, cho hay.

Bà Camilla Siezing, chủ tịch Liên hiệp Các hiệp hội Địa phương Greenland tại Đan Mạch, kêu gọi các bên thể hiện "sự tôn trọng với Đan Mạch và quyền tự quyết của Greenland".

Các cuộc tuần hành cũng diễn ra tại nhiều địa điểm khác trên khắp Đan Mạch. Sự kiện tương tự dự kiến bắt đầu tại thủ phủ Nuuk của Greenland vào cuối ngày 17/1.

Quang cảnh trước Tòa Thị chính Copenhagen ngày 17/1. Ảnh: AFP

Greenland, lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần khẳng định phải kiểm soát Greenland để phục vụ an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời để ngỏ khả năng dùng vũ lực nhằm đạt mục tiêu này.

Một số nước châu Âu sau đó tuyên bố triển khai quân đến Greenland trong nỗ lực tăng cường an ninh cho hòn đảo. Tuy nhiên, Nhà Trắng tuyên bố lực lượng châu Âu hiện diện ở Greenland không ảnh hưởng đến kế hoạch của Mỹ nhằm kiểm soát vùng lãnh thổ này.

Vị trí Mỹ, Nga và đảo Greenland. Đồ họa: Britannica

Thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy chỉ có 17% người Mỹ tán thành nỗ lực thâu tóm Greenland của Tổng thống Trump. Đa số cử tri đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đều phản đối sử dụng vũ lực để sáp nhập hòn đảo. Tuy nhiên, ông Trump chỉ trích cuộc thăm dò đã "làm giả dữ liệu".

Hồng Hạnh (Theo Reuters, AFP)