Người dân không phải xuất trình giấy tờ có trên VNeID khi chứng thực

Theo Nghị định 280/2025, các cơ quan không được yêu cầu người dân nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Ngày 27/10, Chính phủ ban hành Nghị định 280/2025 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và hợp đồng giao dịch. Theo văn bản này, trường hợp người dân đề nghị và cơ quan Nhà nước có thể khai thác thông tin, giấy tờ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc các cơ sở dữ liệu khác, thì phải sử dụng thông tin này thay vì yêu cầu người dân xuất trình bản chính, bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Chính phủ cũng quy định diện thực hiện chứng thực là chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu; người được ủy quyền hoặc phân công làm nhiệm vụ chứng thực; công chứng viên của phòng công chứng, văn phòng công chứng; viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự của Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Như vậy, so với quy định cũ, Chính phủ đã mở rộng diện thực hiện chứng thực là người được ủy quyền hoặc phân công làm nhiệm vụ này.

Các loại giấy tờ đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID. Ảnh: Nguyên Phong

Chủ tịch UBND cấp xã có quyền chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận; chữ ký trong các giấy tờ, văn bản; chữ ký của người dịch trong giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài dịch sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

Cơ quan đại diện có thẩm quyền cũng được chứng thực nội dung này; viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự ký chứng thực và đóng dấu của Cơ quan đại diện. Nếu là công chứng viên chứng thực, sẽ ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

Chủ tịch xã sẽ chứng thực giao dịch liên quan đến tài sản là bất động sản; giao dịch quyền sử dụng đất; di chúc; văn bản từ chối nhận di sản; văn bản phân chia di sản là tài sản.

Theo Nghị định, việc chứng thực không phụ thuộc vào nơi cư trú của người dân trong các trường hợp: chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; giao dịch liên quan đến tài sản là động sản; di chúc, văn bản từ chối nhận di sản; văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhà ở.

Việc chứng thực các giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất, giao dịch nhà ở được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có đất, nhà ở.

