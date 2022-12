Người dân được cấp biển số trở lại

TP HCMNgười dân ở huyện Hóc Môn được cấp biển số sau khi cơ quan chức năng khắc phục lỗi kỹ thuật do nhầm lẫn đầu số giữa các xã.

Người dân lấy biển số xe máy ở công an xã Đông Thạnh sau nhiều tháng chờ đợi, sáng 20/12. Ảnh: Phan Đăng

Ngày 20/12, một số người dân huyện Hóc Môn đã đi bấm biển số xe máy trở lại sau hơn 2 tháng mua xe không có biển số. Việc đăng ký xe thông suốt sau khi công an huyện điều chỉnh lỗi kỹ thuật trên hệ thống bấm số.

Lý giải việc này, trung tá Nguyễn Tuấn Giang, Đội phó CSGT và Trật tự Công an huyện Hóc Môn, cho biết trước đó Cục CSGT đổ nhầm đầu số giữa các xã. Khi phát hiện dãy số của xã này cấp nhầm cho xã khác, đơn vị đã báo Cục CSGT điều chỉnh, song trên hệ thống chưa thay đổi nên công an ngưng cấp vì sợ sai hoặc trùng biển.

"Một phần do công an xã chưa được đào tạo về đăng ký xe theo quy định mới, nên có sơ suất, chậm báo cáo lên huyện", trung tá Giang nói và cho biết toàn bộ người dân ở địa bàn bị chậm đã được cấp biển. Hiện, đơn vị dự trữ gần 4.000 phôi biển số, đủ đáp ứng nhu cầu người dân đến tháng 5/2023. Người mua xe mới sẽ được cấp biển trong 2 ngày.

Trước đó, nhiều người dân tại các xã Bà Điểm, Thới Tam Thôn, Đông Thạnh của huyện Hóc Môn mua xe máy nhưng phải "trùm mền" ở nhà nhiều ngày do công an xã không cấp biển số. Sự việc gây nhiều bất tiện cho người dân, thậm chí một số trường hợp đã trả lại xe máy cho cửa hàng vì chờ đợi thời gian dài.

Theo Thông tư 15/2022 của Bộ Công an, từ ngày 21/5 công an xã được thực hiện đăng ký môtô, xe máy, xe máy điện thay vì chỉ ở cấp huyện như trước. Đến nay, Cục CSGT phân cấp đến hơn 6.000 điểm ở các xã của cả nước để cấp biển cho người dân. Ở TP HCM, công an xã 5 huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ được cấp biển số.

Đình Văn