Người dân đổ lên vùng cao 'săn' băng tuyết

Trên các cung đường, hoa đào, hoa mận bung nở trong giá lạnh kéo dài.

Trong ba tháng qua, Việt Nam chịu ảnh hưởng của 9 đợt không khí lạnh. Hai đợt mạnh lần lượt cuối tháng 12/2021 và rét đậm kéo dài nhất mùa đông, từ ngày 29/1 đến 8/2 trúng đợt Tết Nguyên đán, với nền nhiệt trung bình 13 - 15 độ C. Cả hai đợt, nhiệt độ Sa Pa thấp nhất khoảng 4 độ C.

So với hai đợt trước, nhiệt độ lần này giảm sâu xuống còn 1 - 2 độ C, không khí lạnh mạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa rào, giông diện rộng ở Bắc Bộ. Dự báo nhiệt độ Sa Pa trong hôm nay và ngày mai xuống sâu khoảng 2 đến 5 độ C, vùng đồng bằng dưới 10 độ C.