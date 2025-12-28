Người dân đảo Phú Quý chi 350 triệu đồng thuê trực thăng chuyển viện

Lâm ĐồngMột gia đình ở đảo Phú Quý (Bình Thuận cũ) bỏ ra hàng trăm triệu đồng thuê trực thăng dịch vụ đưa người nhà bị đột quỵ vào đất liền cấp cứu.

Chiều 28/12, bác sĩ Dương Tín Phúc, Giám đốc Trung tâm y tế Quân Dân Y đặc khu Phú Quý, cho hay bệnh nhân là thầy giáo lớn tuổi bị tai biến mạch máu não do tăng huyết áp, rạng sáng nay bệnh trở nặng, phải chuyển lên tuyến trên.

Tuy nhiên hôm nay tất cả tàu khách từ đảo vào đất liền và ngược lại đều dừng chạy do sóng lớn. Chỉ có tàu chở hàng cỡ lớn mới đi được với hơn 7 tiếng lênh đênh trên biển. Việc chuyển viện bằng tàu hàng tiềm ẩn rủi ro, trong khi phải chờ đến mai hoặc ngày mốt mới có tàu cao tốc (di chuyển 3 đến 3,5 tiếng).

Trực thăng đáp xuống đảo Phú Quý chở bệnh nhân vào đất liền cấp cứu. Ảnh: Người dân cung cấp

"Gia đình đã có nguyện vọng thuê máy bay để tranh thủ thời gian vàng cứu chữa cho người thân", bác sĩ Phúc nói, cho biết ban đầu giá thuê trực thăng của Công ty bay dịch vụ Miền Nam là 450 triệu đồng, song sau đó giảm còn 350 triệu đồng.

Ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, cho hay trên đảo cũng từng có trường hợp tương tự, nhưng không thường xuyên, việc chuyển viện chỉ khi thời tiết quá xấu và quá cấp bách.

Đảo Phú Quý rộng khoảng 18 km2, cách Phan Thiết 56 hải lý (khoảng 103 km) về hướng Đông Nam. Trên đảo hiện có hơn 30.000 dân sinh sống. Hoạt động đi lại của người dân và du khách phụ thuộc hoàn toàn vào tuyến đường biển. Khi sóng to gió lớn, các tàu khách phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Việc vận chuyển bằng máy bay thường được thực hiện khi đưa bệnh nhân từ quần đảo Trường Sa về TP HCM điều trị.

Tư Huynh