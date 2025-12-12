Người đàn bà lột bông tai bé gái ở TP HCM bị bắt

Lê Thị Bích Trâm, 37 tuổi, chở con bằng xe đạp điện vào con hẻm ở xã Vĩnh Lộc, tiếp cận bé gái 5 tuổi đang chơi với nhóm bạn, lột lấy bông tai vàng rồi tẩu thoát.

Ngày 12/12, Trâm bị Công an xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM bắt về hành vi Cướp tài sản.

Lê Thị Bích Trâm tại hiện trường vụ cướp. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, tối 8/12, anh Tuấn (37 tuổi) đang ở trong nhà thì mấy đứa trẻ hàng xóm chạy vào báo tin con gái bị người lạ tháo mất đôi bông tai. Chạy ra hẻm trước nhà, anh thấy con đang khóc, vùng tai bị trầy, rỉ máu; đôi bông tai vàng trị giá gần một triệu đồng không còn. Bé mếu máo kể bị một người phụ nữ tiếp cận, tháo mất.

Nhận tin báo, cảnh sát đã vào cuộc trích xuất hình ảnh xác định lai lịch, lần theo bắt được Trâm tại nhà trọ trên địa bàn. Cô ta thừa nhận trong lúc chở con gái 9 tuổi đi ngang khu vực, phát hiện bé gái đang chơi có đeo bông tai vàng nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Bé gái 5 tuổi nghi bị người lạ lột bông tai trước cửa nhà Camera ghi cảnh Trâm tiếp cận, cướp bông tai của bé gái

Trâm nhìn ngó xung quanh, xuống xe và có động tác như kiểm tra lốp. Ngay sau đó cô lại gần con của anh Tuấn, lột đôi bông tai trong 10 giây, hấp tấp lên xe chở con phóng đi.

Đôi hoa tai Trâm đem đến tiệm vàng bán rồi về nhà trọ đến khi bị bắt.

Quốc Thắng