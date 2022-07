Người đàn bà bị bắt sau 17 năm trốn sang Mỹ

Đà NẵngBà Hà Thị Hạnh, nghi phạm vụ lừa đảo 362 triệu đồng, sau 17 năm trốn truy nã ở Mỹ đã bị bắt khi vừa trở về Việt Nam thăm người thân.

Ngày 28/7, Công an thành phố Đà Nẵng bàn giao bị can Hạnh (53 tuổi), cho Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Hạnh quê ở phường Xuân Hà (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), vào xã Phan Rí Thành (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) sinh sống từ những năm 1990.

Bị can Hạnh tại cơ quan công an. Ảnh: Văn Hồ

Năm 2005, Hạnh bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt 362 triệu đồng (tương đương 45 lượng vàng lúc bấy giờ). Cuối năm này, bà bị Công an huyện Bắc Bình ra quyết định truy nã (diện nguy hiểm).

Cơ quan công an cho biết, bà Hạnh đã trốn sang Mỹ, sống tại bang Philadelphia. Ngày 13/7, bà Hạnh về Đà Nẵng, tạm trú tại nhà người thân ở đường Trần Cao Vân.

Sau hơn mười ngày bà Hạnh về nước, công an địa phương khi xác minh lai lịch đã phát hiện Việt kiều này là bị can trốn truy nã.

Ngọc Trường