Người cướp giật vàng ở TP HCM bị bắt sau ít giờ bỏ trốn

Nguyễn Quốc Huy, 47 tuổi, đến tiệm vàng ở trung tâm TP HCM hỏi mua 2 lắc rồi cầm vàng bỏ chạy, bị cảnh sát tìm thấy sau 6 giờ.

Ngày 2/12, Huy bị Công an phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM tạm giữ về hành vi Cướp giật tài sản.

Nguyễn Quốc Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Theo điều tra, trưa hai hôm trước, Huy đến tiệm vàng Kim Yến trên đường Cô Giang (phường Cầu Ông Lãnh), đề nghị cho xem hai lắc vàng 18K khoảng 1,5 lượng (gần 150 triệu đồng). Trong lúc bà chủ không chú ý, ông ta cầm trang sức bỏ chạy.

Lãnh đạo Công an phường Cầu Ông Lãnh ngay sau đó phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự điều tra hiện trường, tìm dấu vết nghi phạm. Đến tối cùng ngày - 6 tiếng sau khi vụ án xảy ra, trinh sát đã bắt được Huy, thu hồi tang vật.

Công an phường Cầu Ông Lãnh khuyến cáo các chủ tiệm vàng cần lắp camera giám sát chất lượng cao, hệ thống báo động thông minh; hạn chế việc ra vào tự do, kiểm soát chặt người lạ; tăng cường bảo vệ và thường xuyên tập huấn cho nhân viên về các tình huống cướp giật, cướp có vũ trang để đảm bảo an toàn tài sản.

Quốc Thắng