Người chết vì nCoV tại Nga tăng kỷ lục

Nga ghi nhận thêm 118 người chết vì nCoV, mức tăng kỷ lục sau 24 giờ, nâng tổng số ca tử vong lên 2.418 trong gần 263.000 ca nhiễm.

Trung tâm Xử lý Khủng hoảng do nCoV thuộc Cơ quan Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Nhân quyền Liên bang Nga (Rospotrebnadzor) cho biết thêm 10.598 ca nhiễm, tăng so với mức 9.974 hôm trước, nâng tổng số lên 262.843. Trong số ca nhiễm mới, 4.504 người không có triệu chứng, tương đương 42,5%.

Rospotrebnadzor thông báo 58.226 người nhiễm nCoV đã hồi phục, tăng 4.694 so với hôm trước. Nga đã thực hiện hơn 6,1 triệu lượt xét nghiệm, tăng khoảng 300.000 lượt so với hôm trước, và đang theo dõi y tế khoảng 256.000 người.

Giới chức y tế Moskva cho biết 100% ca tử vong do nghi nhiễm nCoV đều được khám nghiệm pháp y, song chỉ thông báo hơn 600 người chết do biến chứng trực tiếp trong tháng 4. Sở Y tế Moskva không tính 60% ca tử vong nghi do nCoV vào số liệu Covid-19 do những người này chết vì nguyên nhân khác.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm nay khẳng định nước này không giấu số ca tử vong trong đại dịch. "Với thống kê về nCoV, tôi đảm bảo với các bạn rằng giới chức Nga sẽ là những người cuối cùng muốn che giấu sự thật. Đây không phải câu nói đùa, đây là mạng sống của con người. Thật đáng phẫn nộ khi lợi dụng tình hình hiện tại để làm mất danh dự của một quốc gia", Lavrov nói.

Nga nới lỏng các biện pháp hạn chế để ngăn nCoV và chấm dứt kỳ nghỉ có lương của phần lớn người lao động từ 12/5. Putin cho dân Nga nghỉ làm có lương ngày 28/3 và gia hạn hai lần sau đó. Tổng thống Nga thừa nhận dịch bệnh và các biện pháp phòng chống tác động mạnh đến kinh tế và "làm tổn thương hàng triệu công dân".

Một số quan chức cao cấp Nga đã nhiễm nCoV, gồm phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, Thủ tướng Mikhail Mishustin, Bộ trưởng Xây dựng và Nhà ở Vladimir Yakushev cùng Bộ trưởng Văn hóa Olga Lyubimova. Peskov ngày 12/5 cho biết ông đã nhập viện và không gặp trực tiếp Putin trong khoảng một tháng.

Covid-19 xuất hiện tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 4,4 triệu ca nhiễm, hơn 298.000 người chết và gần 1,7 triệu người đã hồi phục.

Nguyễn Tiến (Theo TASS)