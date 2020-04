Người chết vì nCoV tại Mỹ vượt 10.000

Mỹ ghi nhận 10.781 người chết trong tổng số 364.723 ca nhiễm nCoV, trở thành nước thứ ba trên thế giới có trên 10.000 ca tử vong do Covid-19.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Mỹ ghi nhận 364.723 ca nhiễm, tăng 29.199 trường hợp so với một ngày trước đó, số người chết cũng tăng lên 10.781, cao hơn 1.219 ca so với hôm qua. Mỹ đã trở thành một trong ba nước ghi nhận hơn 10.000 người chết do dịch bệnh, bên cạnh Italy và Tây Ban Nha.

Giới chức Mỹ hôm 6/4 cảnh báo người dân chuẩn bị cho một trong những giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng khi dịch bệnh đạt đỉnh.

New York, bang chịu thiệt hại nặng nề nhất, ghi nhận hơn 130.000 ca nhiễm và 4.750 ca tử vong.

Tình hình có dấu hiệu tích cực khi Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết tỷ lệ tử vong đã "ổn định" trong hai ngày qua, cho thấy các biện pháp cách biệt cộng đồng đang hiệu quả. Bang báo cáo 599 ca tử vong mới, xấp xỉ con số 594 ca hôm 5/4 và giảm từ mức kỷ lục 630 hôm 4/4.

Bác sĩ Mỹ làm việc trên tàu bệnh viện USNS Mercy ở Los Angeles hôm 5/4. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, Thống đốc vẫn lệnh cho các trường học và doanh nghiệp không thiết yếu phải đóng cửa thêm ba tuần. "Bây giờ không phải là lúc để lơ là. Có hy vọng nhưng đây chưa phải kết thúc", Cuomo nói với phóng viên, thêm rằng sẽ là "sai lầm" nếu sớm nới lỏng các hạn chế.

Giới chức trước đó cảnh báo Covid-19 có thể giết chết 100.000-240.000 người ở Mỹ, ngay cả trong trường hợp khả quan nhất khi các biện pháp cách biệt cộng đồng được tuân thủ. Hiện còn 9 bang ở Mỹ chưa ban bố lệnh phong tỏa hoàn toàn, khiến các chuyên gia y tế công cộng rất lo ngại. Wisconsin đã trở thành bang thứ 15 trì hoãn bầu cử sơ bộ ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, dẫn lý do nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên bầu cử và cử tri.

Dù các điểm nóng như New York vẫn đối mặt tình trạng thiếu thiết bị y tế, song tình hình có dấu hiệu lạc quan khi Washington, một trong những bang chịu ảnh hưởng nặng nhất, ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong sụt giảm, đồng thời thông báo gửi 400 máy thở đến New York. Tuy nhiên, Thống đốc Washington Jay Inslee lo ngại có thể xảy ra đợt bùng phát thứ hai.

Nhà nghiên cứu dịch tễ học Brandon Brown thuộc Đại học California cho biết bang này cũng đang cho thấy cách vượt qua khủng hoảng. "Chúng tôi đang tăng cường xét nghiệm, bắt đầu đánh giá lây nhiễm cộng đồng và chuẩn bị không gian cho các bệnh viện có thể bị quá tải", Brown nói.

Huyền Lê (Theo AFP)