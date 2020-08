Người bố kể lại giây phút chết lặng khi con trai bị bắt cóc

Bắc NinhBị bắt cóc lúc đang chơi ở công viên cùng bố, bé Nguyễn Cao Gia Bảo, 2 tuổi, bị nghi phạm đưa về phòng trọ thay đồ sau đó vượt 150 km lên Tuyên Quang.

Sáng 23/8, nhà anh Nguyễn Văn Hưng, bố Gia Bảo, ở thành phố Bắc Ninh nhộn nhịp người ra vào chúc mừng. Gia Bảo đã vui vẻ cười nói song e dè với người lạ sau hơn một ngày bị bắt cóc. Hai vợ chồng anh Hưng mắt sưng húp, thay nhau bế con.

17h ngày 21/8, anh Hưng sau khi đón Gia Bảo từ lớp học đã đưa thẳng ra công viên Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh cho vui chơi. Bé Gia Bảo tự chơi một mình, còn anh Hưng ngồi bên cạnh trông con. "Tuy nhiên chỉ sau chừng 5 phút rời mắt" anh Hưng không thấy con đâu nên túa ra đi tìm.

Khu vui chơi dành cho trẻ em rộng vài trăm mét vuông nằm trong khuôn viên công viên Nguyễn Văn Cừ ở mặt đường Bình Thanh và Thanh Niên. Khu này có nhiều cổng ra vào lại sát mặt đường, nên khi tìm kiếm anh Hưng đã mở rộng ra khu vực xung quanh song đều bất thành.

Xem lại camera an ninh ngay sau đó, anh Hưng phán đoán "con đã bị bắt cóc khi có một người phụ nữ lạ mặt liên tục vẫy tay gọi Gia Bảo". Anh Hưng người như chết lặng, chân tay run lẩy bẩy gọi điện về báo tin cho vợ cùng ra tìm kiếm.

Anh Hưng và bé Gia Bảo tại nhà riêng sáng nay: Ảnh: Phạm Dự.

Vợ chồng anh Hưng sau đó đăng tải thông tin lên mạng nhờ cộng đồng giúp đỡ cùng với nỗ lực tìm kiếm của cảnh sát. Trong một đêm, vợ chồng anh Hưng nhận được hàng nghìn cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm, báo tin từ khắp nơi. Cả đêm đó, cả gia đình anh Hưng thức trắng, mỗi người bần thần nằm một góc nhà.

Nói rằng "đã từng nghĩ đến tình huống xấu nhất" song anh Hưng vẫn tin may mắn sẽ đến với con trai. Suốt một ngày đêm bặt tin, 19h ngày 22/8, anh Hưng bất ngờ nhận được thông báo của Công an tỉnh Bắc Ninh lên Tuyên Quang nhận diện con. Vừa mừng vừa lo khi không biết tình trạng con trai như nào, hai vợ chồng anh Hưng ôm nhau bật khóc. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, anh Hưng một mình đi cùng cảnh sát lên hiện trường. Suốt quãng đường 150 km từ Bắc Ninh lên Tuyên Quang, anh Hưng nhiều lần chảy nước mắt.

21h30 ngày 22/8, cảnh sát giải cứu thành công Gia Bảo khi bé đang ngủ tại nhà bạn trai của nghi phạm Nguyễn Thị Thu, 32 tuổi, ở huyện Yên Sơn, Tuyên Quang. "Lúc gặp Gia Bảo vẫn ngủ li bì, tôi mừng không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt con trong lòng", anh Hưng nói và cho hay cảm xúc lúc đó còn vui hơn cả khi Gia Bảo cất tiếng khóc chào đời.

Anh Hưng thừa nhận "có nhiều sai sót khi trông con không được chu đáo" nên nếu có chuyện gì xấu xảy ra, anh sẽ ân hận suốt đời. Đây là sự việc ngoài tầm kiểm soát, song anh Hưng cũng muốn mọi người cùng cảnh giác hơn khi cho con chơi ở nơi công cộng.

Công viên Nguyễn Văn Cừ, nơi Gia Bảo bị bắt cóc. Ảnh: Phạm Dự.

Gia Bảo là con trai út trong nhà. Trên Bảo có hai chị gái hơn em 10 và 12 tuổi. Chị Cao Thị Ngọc Yến, mẹ Gia Bảo, cho hay ở nhà bé trai rất ngoan, ai cũng có thể bế. Hơn nữa, Gia Bảo có đặc điểm là khi khóc rất dễ dỗ để nín nên chị Yến lo sợ khi con trai rơi vào tay kẻ xấu.

Từ khi phát hiện con trai mất tích, chị Yến "khóc đến khản giọng, nhòe mắt và không ăn, ngủ". Buổi tối đầu tiên, chị Yến dành hơn 3 giờ để ngồi xem camera an ninh quanh khu vực công viên với hy vọng tìm được manh mối của con trai.

Lúc đầu, chị Yến còn nuôi hy vọng con đi chơi với người quen nhưng vài giờ sau thì suy sụp hoàn toàn. Khả năng con trai tự bỏ đi chơi xa, đuối nước, tai nạn được chị Yến loại trừ và chỉ còn tình huống duy nhất là "bị người phụ nữ lạ mặt xuất hiện vài giây trong camera bắt cóc".

Ngày 23/8, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đây là một vụ án phức tạp và hy hữu trên địa bàn. Khi vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định đây là một vụ bắt cóc "với nhiều điểm bất thường" khi rà soát các mối quan hệ của gia đình nạn nhân không phát hiện mâu thuẫn hay thù hằn cá nhân.

Gần 200 cán bộ công an được huy động rà soát tất cả camera an ninh dọc đường trên địa bàn. Chiều 22/8, nổi lên một người phụ nữ tình nghi đi xe máy biển Tuyên Quang nên các trinh sát tập trung điều tra. Khi phát hiện nghi phạm Nguyễn Thị Thu thuê trọ ở phường Khắc Niệm, cảnh sát ập đến kiểm tra thì người này đã rời đi và chỉ còn lại bộ quần áo của Gia Bảo.

Một mũi tấn công sau đó lên huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, nơi Thu tạm trú và đến 21h30 cùng ngày thì giải cứu thành công Gia Bảo. Lúc này, bé trai vẫn ngủ li bì song lúc tỉnh dậy có biểu hiện mệt mỏi và hoảng sợ.

Bước đầu nghi phạm khai có thai với người yêu là Đặng Văn Bằng, 33 tuổi, quê huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang song sau đó đã bị sảy. Thu sợ Bằng biết chuyện nên "nảy sinh ý định bắt cóc một đứa trẻ cùng tầm tuổi" để mang về và hy vọng gia đình Bằng đồng ý cho làm đám cưới.

Ngày 21/8, Thu phát hiện bé trai Gia Bảo đang chơi một mình không có người lớn bên cạnh nên tiếp cận bắt cóc. Thu chở bé Gia Bảo về nhà trọ của mình, đi mua đồ ăn, quần áo và tắm rửa cho cháu bé. Sáng 22/8, Thu chở Gia Bảo về huyện Yên Sơn, Tuyên Quang để gặp Bằng và nói đây là con của hai người.

Thu đang bị tạm giữ để điều tra hành vi Bắt cóc trẻ em.

