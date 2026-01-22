Người bố chết não 'sống mãi' trong mỗi bữa cơm của hai con nhỏ

Gần hai năm sau ngày chồng qua đời, chị Nguyễn Thị Hiền vẫn duy trì thói quen đặt thêm một bộ bát đũa trong mỗi bữa ăn để hai con nhỏ mời bố dùng cơm như khi anh còn sống.

Câu chuyện xúc động này được chị Hiền, 31 tuổi, chia sẻ tại Lễ tri ân người chết não hiến tặng mô, tạng tổ chức ngày 21/1. Cầm nhành cúc vàng đứng trước bàn tưởng niệm, người phụ nữ trẻ cúi đầu chào người chồng quá cố và 265 ân nhân hiến tạng khác - những người xa lạ đã chọn trao đi phần thiêng liêng nhất để cứu người.

Chị Hiền (phải) và chị Gấm (trái) xúc động khi gặp lại chị Thu Nga, thành viên tổ tư vấn hiến tạng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: Lê Nga

Bi kịch ập đến gia đình chị Hiền gần hai năm trước, khi chồng chị (sinh năm 1992) gặp tai nạn nghiêm trọng và rơi vào tình trạng chết não chỉ sau hai ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Thời điểm ấy, con lớn của anh chị mới hơn 7 tuổi, bé út chưa tròn 2 tuổi.

Giữa cơn hoảng loạn tột cùng, chị Hiền nghĩ về tương lai của các con. Chị sợ thời gian sẽ xóa nhòa hình bóng cha trong ký ức non nớt của hai đứa trẻ. Ý nghĩ muốn các con cảm nhận được sự hiện diện của bố đâu đó trên cõi đời này đã thôi thúc chị đưa ra quyết định khó khăn nhất cuộc đời là hiến tạng chồng gồm tim, gan, hai thận và hai giác mạc.

Quyết định dũng cảm ấy đã mang lại sự sống cho nhiều người bệnh bên bờ vực thẳm. Hai năm qua, chị Hiền tìm thấy sự an ủi lớn lao khi biết những người nhận tạng từ chồng mình đều đang sống khỏe mạnh. Hai lá thư tay từ những người nhận giác mạc gửi về, bày tỏ lòng biết ơn vì tìm lại được ánh sáng, càng củng cố niềm tin rằng chị đã làm đúng.

Trong căn nhà vắng bóng đàn ông, cuộc sống của ba mẹ con dần đi vào quỹ đạo nhưng hình ảnh người cha chưa bao giờ phai nhạt. Chị Hiền thường xuyên kể cho các con nghe những kỷ niệm về bố, dạy chúng cách yêu thương và chia sẻ. Việc đặt thêm bát đũa mỗi bữa ăn trở thành sợi dây vô hình kết nối hai thế giới, giúp những đứa trẻ lớn lên với niềm tự hào về người cha đã cứu sống nhiều người khác.

Cùng chung nỗi đau mất chồng khi còn quá trẻ, chị Nguyễn Thị Hồng Gấm (sinh năm 1997, Hà Nội) cũng nén đau thương để thực hiện di nguyện của người bạn đời. Chồng chị qua đời vì tai nạn và được xác định chết não vào tháng 8/2025. Trước đó, hai vợ chồng từng bàn về chuyện hiến tạng cứu người, nên khi biến cố xảy ra, chị Gấm quyết định hiến tạng chồng, giúp 6 người lạ hồi sinh và tìm thấy hy vọng sống.

Có mặt tại buổi lễ, chị Đinh Thị Thu Nga, thành viên tổ tư vấn hiến tạng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, không giấu được xúc động khi gặp lại hai người vợ trẻ. Chị Nga là người trực tiếp hỗ trợ pháp lý và kết nối nguồn lực để hai con chị Hiền và con chị Gấm nhận học bổng 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Đây là sự chia sẻ thiết thực, đồng hành lâu dài cùng gia đình những người đã hy sinh cao cả.

Các y bác sĩ, người nhận tạng, cúi đầu tri ân những người chết não hiến tạng trước bàn tưởng niệm. Ảnh: Lê Nga

Theo PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, từ năm 2010 đến nay, Việt Nam ghi nhận 266 trường hợp chết não hiến tạng. Lễ tri ân lần đầu tiên được tổ chức nhằm tôn vinh những "anh hùng không tên", đồng thời lan tỏa niềm tin, xóa bỏ định kiến và khẳng định giá trị nhân văn của nghĩa cử hiến mô, tạng.

Lắng nghe những câu chuyện tại buổi lễ, chị Hoàng Quỳnh Nga, một người được ghép thận từ người hiến chết não cách đây 9 năm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Chị cho biết bản thân đang sống khỏe mạnh và luôn tâm niệm phải sống xứng đáng với món quà vô giá mà ân nhân để lại trong nhân gian.