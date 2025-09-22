Người biểu tình bạo lực ở Philippines có thể bị truy tố tội phản loạn

Hàng trăm thanh niên bịt mặt gây bạo loạn ở Manila, được cho là thành viên băng đảng hiphop, đối mặt nguy cơ bị truy tố tội phản loạn.

Biểu tình chống tham nhũng ở Manila ngày 21/9 leo thang thành bạo loạn khi một nhóm khoảng 400 thanh niên bịt mặt đụng độ với cảnh sát chống bạo động.

Nhóm này đã ném chai lọ, gạch đá và chất cháy về phía lực lượng an ninh, tìm cách phá hàng rào cảnh sát để tiến về phía Dinh Tổng thống vào buổi sáng. Chiều cùng ngày, họ tiếp tục ném pháo, gạch đá và đốt xe cảnh sát, khiến lực lượng chống bạo động phải đáp trả bằng vòi rồng, hơi cay.

"Đã có những vụ đốt phá, gây thương tích nghiêm trọng có thể bị quy vào tội phản loạn. Tuyên bố về việc định đốt phá Dinh Tổng thống của họ cũng là một hành động phản loạn", Bộ trưởng Nội vụ Philippines Jonvic Remulla ngày 22/9 cho biết.

Người biểu tình cầm cờ trước hàng rào cảnh sát ở Manila, thủ đô Philippines, ngày 21/9. Ảnh: Reuters

Trước đó, phát ngôn viên Sở Cảnh sát Manila Philipp Ines cho hay một băng đảng hiphop chịu ảnh hưởng của một rapper là bên đã kích động bạo lực. Ông Remulla cho hay thông tin sơ bộ cho thấy nhóm biểu tình này định xông vào Dinh Tổng thống để đốt phá.

129 cảnh sát và 76 thường dân bị thương trong bạo loạn ở thủ đô Manila ngày 21/9. Ít nhất 216 người bị bắt, trong đó có 89 thiếu niên. Giới chức Manila đã phải áp giờ giới nghiêm từ 22h đến 4h đối với thiếu niên dưới 17 tuổi.

Biểu tình bùng phát ở Philippines cuối tuần qua để phản đối tình trạng tham nhũng, với khoảng 49.000 người tập trung tại Công viên Rizal và nhiều điểm khác. Lực lượng chống bạo động Philippines đã dùng vòi rồng, hơi cay và thiết bị âm thanh tầm xa nhằm giải tán đám đông bạo lực.

Ngày 11/9, hàng loạt rapper, trang hiphop nổi tiếng ở Philippines đã phát động chiến dịch trực tuyến trên mạng xã hội, kêu gọi người theo dõi mặc đồ đen, bịt mặt, tham gia biểu tình ngày 21/9 ở Công viên Luneta.

Trong số các nghệ sĩ có người dẫn chương trình Pinoy Pawn Stars Boss Toyo, diễn viên hài Sir Jack Argota, cùng các rapper Omar Baliw, Waiian và Vitrum. Các bài đăng của họ nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Cảnh sát Manila đang mở rộng điều tra, xác thực lời khai của một số người biểu tình bị bắt.

Đức Trung (theo Inquirer, GMA News)