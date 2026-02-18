Người bệnh ung thư nên làm gì để ăn Tết vui khỏe?

Tôi đang hóa trị ung thư vú, qua Tết sẽ tiếp tục liệu trình, cần chuẩn bị gì để đủ sức khỏe đón Tết? (Ngọc Hoài, TP HCM)

Trả lời:

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài thường khiến sinh hoạt đảo lộn, chế độ ăn uống thay đổi. Những hoạt động như dọn nhà, tất niên... dễ khiến người bệnh mệt mỏi, nhất là người đang điều trị ung thư. Bác sĩ Kim Thị Bé Diệp, Khoa Xạ trị, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khuyên người bệnh ung thư nên tái khám trước Tết và chuẩn bị đủ các lượng thuốc điều trị cần thiết, nhất là các thuốc chống nôn, tiêu chảy, táo bón, giảm đau.

Nếu lịch hóa trị, xạ trị vào ngày nghỉ, người bệnh cần hỏi ý kiến bác sĩ nên truyền, xạ trước hay sau Tết, không tự ý bỏ lịch.

Bác sĩ Diệp tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngày Tết, người bệnh cần hạn chế các món như bánh chưng, thịt đông, dưa hành, chứa nhiều chất đạm, chất béo, muối, dễ gây đầy bụng, khó tiêu. Nên ăn mỗi thứ một chút, tránh uống rượu, bia (nhất là người có tổn thương gan do hóa trị). Người bệnh đang hóa trị, xạ trị thường có hệ miễn dịch yếu, dễ nhiễm khuẩn, cần tránh các món tái, gỏi, rau sống, thay vào đó là các món ăn chín, uống sôi để hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Ưu tiên ăn đúng giờ, chia nhỏ thành nhiều bữa, uống đủ hai lít nước mỗi ngày.

Người có hệ miễn dịch yếu, có thể hạn chế đến nơi đông người để giảm nguy cơ nhiễm vi khuẩn, virus, đảm bảo sức khỏe. Đồng thời, giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng cổ, ngực, đeo khẩu trang nếu phải đến nơi đông người. Súc miệng với nước muối sinh lý để bảo vệ niêm mạc miệng. Ngủ đủ giấc 7-9 tiếng mỗi đêm, tránh thức khuya, hạn chế uống trà, cà phê buổi tối, giúp ngủ ngon, tăng cường sức đề kháng.

Nguyễn Trăm