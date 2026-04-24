Người bán hàng rong chống đối, 'la hét, vứt đồ ra lòng đường' bị khởi tố

Hà NộiTheo công an, khi bị nhắc nhở về việc bán hàng rong ở khu vực cảng hàng không Nội Bài, Nguyễn Thị Thúy la hét, đập phá, vứt đồ ra lòng đường gây cản trở giao thông.

Thúy, 45 tuổi, trú thôn Đoài, xã Nội Bài, thường xuyên bán hàng rong tại khu vực tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ cổng K1 đến khu vực kho hàng, thuộc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài nhiều lần nhắc nhở và yêu cầu ký cam kết chấp hành quy định.

Ngày 8/4, vi phạm của Thúy một lần nữa bị phát hiện tại khu vực thuộc Nội Bài.

Khi tổ công tác Đồn công an sân bay đến làm việc, Thúy bị cáo buộc không chấp hành mà la hét, đập phá, vứt đồ ra lòng đường.

Nhà chức trách xác định, người phụ nữ địa phương này đã gây cản trở giao thông, làm mất trật tự công cộng, ảnh hưởng hoạt động bình thường tại khu vực.

Bị can Nguyễn Thị Thúy tại nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 24/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết hành vi của Thúy đủ yếu tố cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng nên bị khởi tố.

"Vụ việc là lời cảnh báo với các trường hợp cố tình vi phạm. Mọi hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự đều sẽ bị xử lý", công an khuyến cáo.

Phạm Dự