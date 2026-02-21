Người Áo tranh cãi về việc biến nhà của Hitler thành đồn cảnh sát

Việc trưng dụng ngôi nhà của trùm phát xít Hitler thành đồn cảnh sát đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều tại quê hương của ông tại Áo.

Các công nhân đang tiến hành những công việc cuối cùng để cải tạo một ngôi nhà ở trung tâm thành phố Braunau am Inn, tây bắc nước Áo, sát biên giới Đức, thành đồn cảnh sát để các sĩ quan có thể chuyển vào làm việc trong quý II năm nay.

Tuy nhiên, dự án này gây nhiều tranh cãi, vì đó là ngôi nhà nơi trùm phát xít Đức Adolf Hitler chào đời ngày 20/4/1889 và sinh sống trong một thời gian ngắn. Trước nhà có một tấm bia tưởng niệm khắc dòng chữ "Vì hòa bình, tự do, dân chủ. Không bao giờ lặp lại chủ nghĩa phát xít. Hàng triệu người chết chính là lời cảnh báo".

Chính phủ Áo năm 2016 đã thông qua luật để tước quyền sở hữu tòa nhà từ một chủ sở hữu tư nhân. Trước đó, nơi này từng được Bộ Nội vụ thuê làm trung tâm cho người khuyết tật nhưng sau đó bị bỏ hoang vì chủ nhà không cho phép cải tạo. Cuối cùng, chính phủ quyết định biến địa điểm nhạy cảm này thành đồn cảnh sát.

Công nhân đang tu sửa lại ngôi nhà của trùm phát xít Hitler ở Braunau am Inn, Áo ngày 17/2. Ảnh: AFP

Wolfgang Leithner, kỹ sư điện 57 tuổi, cho rằng việc biến nơi này thành đồn cảnh sát "hy vọng mang lại chút yên bình", tránh việc nó trở thành nơi tụ tập của các phần tử cực hữu.

"Việc giao tòa nhà cho cảnh sát, cơ quan công quyền sử dụng là hợp lý", ông nói.

Trong khi đó, Sibylle Treiblmaier, cư dân 53 tuổi ở Braunau am Inn, cho rằng quyết định của chính phủ là "con dao hai lưỡi". Bà nói phương án này có thể ngăn căn nhà thành nơi tập hợp của các phần tử cực hữu, nhưng cho rằng nó "có thể được sử dụng theo cách khác tốt hơn".

Nhà văn Ludwig Laher, thành viên tổ chức đại diện cho các nạn nhân vụ thảm sát Holocaust mang tên Ủy ban Mauthausen Áo, cho rằng việc biến nơi này thành đồn cảnh sát "gây tranh cãi", vì cảnh sát trong bất kỳ hệ thống chính trị nào cũng có nhiệm vụ bảo vệ những gì nhà nước mong muốn.

Ông cho biết trước đây từng có đề xuất biến ngôi nhà thành nơi gặp gỡ và thảo luận về xây dựng hòa bình. Ý tưởng này đã nhận được nhiều ủng hộ nhưng không được hiện thực hóa.

Trong khi đó, Jasmin Stadler, chủ một cửa hàng ở Braunau am Inn, chỉ trích chi phí cải tạo ngôi nhà thành đồn cảnh sát lên tới 20 triệu euro (khoảng 24 triệu USD).

Áo, quốc gia từng bị sáp nhập vào Đức Quốc xã năm 1938, từng nhiều lần bị chỉ trích vì chưa hoàn toàn thừa nhận trách nhiệm của mình trong thảm họa Holocaust.

Trên khắp nước Áo, các cuộc tranh luận về cách đối diện với vụ thảm sát vẫn thường xuyên bùng lên. Khoảng 65.000 người Do Thái tại Áo đã bị sát hại và khoảng 130.000 người khác buộc phải sống lưu vong dưới thời Đức Quốc xã.

Thanh Tâm (Theo AFP)