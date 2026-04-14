Ngược đãi mèo sau khi bị bạn gái chia tay, thanh niên lĩnh án nặng

SingaporeBị bạn gái chia tay, thanh niên ngược đãi 6 con mèo, khiến 2 con chết, bị tòa tuyên 31 tháng tù - mức án cao kỷ lục.

Ngày 10/4, Tan Yi Bin Ryan, 27 tuổi, bị kết án 31 tháng tù vì ngược đãi 6 con mèo, khiến 2 con chết; đồng thời bị cấm sở hữu bất kỳ động vật nào trong 12 tháng sau khi mãn hạn tù.

Theo Hội đồng Công viên Quốc gia (NParks), đây là mức án cao nhất từ trước đến nay đối với hành vi ngược đãi động vật.

Cáo trạng xác định, tháng 7/2024, Tan làm nghề giao đồ ăn, vừa bị bạn gái chia tay nên tìm đến các con mèo hoang trong cộng đồng để chơi. Khi một số con phớt lờ, thậm chí có con cào không cho vuốt ve, Tan nảy sinh ý định "dạy cho chúng một bài học".

Anh ta lên mạng tìm cách tra tấn mèo sao cho gây đủ thương tích nhưng không làm chết, đồng thời tìm hiểu hành vi này có thể bị xử lý hình sự hay không. Sau đó, Tan mua dao gấp, quay lại công viên nhiều ngày để thực hiện hành vi; nhằm tránh bị phát hiện, anh ta mặc áo hoodie, đeo khẩu trang. Một trong các con mèo bị hại không phải mèo hoang mà thuộc sở hữu của cư dân trong chung cư, nơi Tan thường giao đồ ăn.

Một trong 6 chú mèo đã tử vong sau khi bị Tan hành hạ và ném từ tầng 34. Ảnh: CNA

Hành vi bị camera giám sát ghi lại. Ngày 7/10/2024, Tan bị bắt tại nhà riêng, sau đó được tại ngoại vào cuối tháng. Trong thời gian này, anh ta tiếp tục ngược đãi con mèo thứ 6 khiến nó tử vong. Con vật được đưa đi điều trị nhưng do vết thương quá nặng nên bác sĩ thú y phải cho an tử.

Ngày 13/3/2025, Tan bị bắt lại và bị tạm giam từ đó. Tại tòa, bị cáo thừa nhận 3 cáo buộc ngược đãi động vật; 3 cáo buộc còn lại sẽ tiếp tục được xem xét.

Tội Ngược đãi động vật ở Singapore có thể dẫn tới án tù cao nhất 18 tháng kèm phạt tiền tới 15.000 SGD (310 triệu đồng).

Hải Thư (Theo CNA)