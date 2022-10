Ngừng ca mổ não để cứu người đàn ông đột ngột ngưng tim

TP HCMNhận thấy tình trạng bệnh nhân nam, 44 tuổi, rất nguy kịch, lãnh đạo viện Nguyễn Tri Phương cho ngừng ca mổ não, để ưu tiên can thiệp trường hợp ngưng tim.

Ngày 27/10, TS.BS Lê Cao Phương Duy, Phó giám đốc, cho biết hai ngày trước, đơn vị tiếp nhận một bệnh nhân đang làm việc tại công trường xây dựng, đột ngột tím tái, khó thở.

Trước đó, người đàn ông được đồng nghiệp đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quận 7 trong tình trạng mạch và huyết áp đều bằng không. Các y bác sĩ đã ấn tim ngoài lồng ngực, bóp bóng thở, đặt nội khí quản, đồng thời sốc điện ba lần giúp tim đập lại sau hơn 15 phút.

Tuy nhiên, điện tim trên monitor cho thấy bệnh nhân có nhồi máu cơ tim, ê kíp hội chẩn liên viện với chuyên gia Bệnh viện Nguyễn Tri Phương qua điện thoại, được tư vấn xử trí về chuyên môn và đề nghị chuyển người bệnh sang để điều trị tích cực, đảm bảo an toàn.

Sau khi tiếp nhận, bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương chỉ định tái thông mạch vành cấp cứu, bởi tình trạng người bệnh rất nặng, nguy cơ tử vong cao, đã có biến chứng ngưng tim ngoại viện.

Lúc này, phòng can thiệp đang thực hiện cho một ca mạch máu não theo chương trình (tức không khẩn cấp) do bác sĩ ngoại thần kinh thực hiện, dự kiến kéo dài khoảng ba giờ. Nhận thấy trường hợp cần cấp cứu ngay, không thể chờ đợi, bác sĩ ngoại thần kinh tạm dừng ca can thiệp não, nhường phòng cho bệnh nhân ngưng tim nhằm tái thông mạch vành khẩn cấp.

Bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương can thiệp tim mạch cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hiện người bệnh đã hết đau ngực, tự thở khí trời, các giá trị sinh hiệu trong giới hạn bình thường.

Đại diện Sở Y tế TP HCM đánh giá bệnh nhân đã được cứu sống nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chuyển viện an toàn giữa Bệnh viện Quận 7 và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, sự đánh giá chính xác của bác sĩ về tình trạng khẩn cấp cần can thiệp của người bệnh.

Lê Phương