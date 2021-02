KenyaNgựa vằn non vừa rời khỏi bụng mẹ và đứng dậy lần đầu tiên liền trở thành bữa ăn ngon cho sư tử đực rình sẵn.

Ngựa vằn mẹ trơ mắt nhìn sư tử bắt con Sư tử đực dễ dàng hạ gục ngựa vằn non. Video: Mckenna Wentworth.

Du khách người Mỹ Mckenna Wentworth chứng kiến cuộc tấn công trong chuyến đi safari ở vùng tây nam Kenya cùng với gia đình. Nữ du khách 30 tuổi đến từ bang Minnesota ghi hình tương tác kéo dài 30 phút giữa sư tử và ngựa vằn từ khoảng cách chỉ 30 m.

Trong video, ngựa vằn mẹ đứng trên đồng cỏ rộng và con non mới sinh của nó nằm trên mặt đất, đàn linh dương đầu bò đang gặm cỏ ở gần đó. Ngựa vằn non nặng khoảng 32 kg chậm rãi nhô lên từ túi nước ối trước khi chật vật đứng dậy. Ngay khi nó bước những bước đầu tiên, sư tử đột nhiên lao tới và tiến thẳng về phía ngựa vằn non chưa có khả năng tự vệ. Con mèo lớn nặng hơn 180 kg ngoạm cổ con mồi với những chiếc răng dài tới 10 cm. Ngựa vằn non đi tập tễnh và bị sư tử lôi đi trước mặt đoàn du khách.

"Cách sư tử cắn gãy cổ ngựa vằn thật tàn nhẫn. Mọi chuyện bắt đầu khi chúng tôi để ý một số động vật cư xử kỳ lạ từ xa, vì vậy hướng dẫn viên của chúng tôi chạy xe tới gần. Chúng tôi trông thấy ngựa vằn mẹ đang sinh con. Sư tử thường không săn mồi sau khi giao phối. Con sư tử đực đã chờ khoảng 30 phút, nhưng nó không thể nhẫn nhịn thêm nữa và lao tới ăn thịt ngựa vằn non. Ngựa vằn mẹ chỉ có thể bước lùi lại chỗ túi nước ối và kêu thảm thiết", Wentworth chia sẻ.

Ngựa vằn nằm trong số những loài có thời gian mang thai lâu nhất trong thế giới động vật. Một con ngựa vằn cái thông thường mang thai 13 tháng và chỉ đẻ một con non mỗi lần.

An Khang (Theo Mail)