Ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày trong mùa cá trích

Sau 7-8 giờ lênh đênh trên bè mảng, ngư dân Thanh Hóa đánh bắt 200-300 kg cá trích, thu lãi tiền triệu trong mỗi chuyến ra khơi.

Những ngày tháng 3, dọc các bãi biển từ Sầm Sơn, Quảng Ninh đến Tiên Trang, Hoằng Thanh, không khí ra khơi sôi động khi bước vào chính vụ cá trích. Đây là loài cá di chuyển theo đàn lớn, thường áp sát bờ lúc rạng sáng để kiếm ăn, được ngư dân ví như "lộc trời" của vùng bãi ngang.

Nắm bắt tập tính này, ngư dân thường xuất phát từ 2-3h sáng bằng bè mảng hoặc thuyền công suất nhỏ - loại phương tiện cơ động, phù hợp với địa hình bãi ngang không có cảng lạch sâu. Sau khi ra cách bờ khoảng 10-15 hải lý, họ bắt đầu quăng lưới. Ngư dân Phạm Văn Minh, phường Nam Sầm Sơn, cho biết giữa biển đêm, chỉ cần soi đèn thấy luồng cá trắng lấp lánh dưới mặt nước là có thể trúng đậm.

Mùa săn cá trích kiếm tiền triệu mỗi ngày Ngư dân Nam Sầm Sơn thu hoạch cá trích trên bờ biển. Video: Lê Hoàng

Sáng 18/3, chuyến biển của ông Viền Đình Huấn, xã Quảng Ninh, kết thúc sớm khi gặp đúng luồng cá lớn. Chiếc bè cập bờ trước 8h, mang theo gần 200 kg cá trích tươi. Với giá bán tại bến 18.000-20.000 đồng mỗi kg, ông thu gần 4 triệu đồng. Trừ chi phí dầu khoảng 600.000 đồng và các khoản nhỏ, ông lãi hơn 3 triệu đồng; sau khi chia cho hai bạn thuyền mỗi người gần 1 triệu đồng, vẫn còn dư.

Theo ông Huấn, giá dầu tăng buộc mỗi chuyến biển phải tính toán kỹ hơn, nhưng nếu trúng luồng cá thì thu nhập đủ trang trải chi phí sinh hoạt cả tuần.

Cá trích mắc đầy lưới ngư dân sau chuyến đi biển buổi sáng. Ảnh: Lê Hoàng

Đánh bắt gần bờ không quá vất vả như đi khơi xa, song công đoạn gỡ cá trích lại đòi hỏi sự kiên trì. Loài cá thân thuôn dài, vảy mỏng nên dễ mắc sâu vào mắt lưới. Khi thuyền cập bến, chủ thuyền thường huy động người thân cùng tham gia gỡ cá để kịp bán trong phiên chợ sáng.

Tại bãi biển xã Tiên Trang, bà Hoàng Thị Thơm, thương lái thu mua, cho biết cá trích phải được gỡ nhanh và bán ngay khi còn tươi mới giữ được giá. Nếu để nắng gắt, cá mất nước sẽ mềm và giảm giá trị. Những ngày trúng luồng lớn 500-700 kg, chủ thuyền còn thuê thêm lao động địa phương với tiền công 100.000-150.000 đồng mỗi buổi, tạo thêm việc làm cho người dân ven biển.

Cá được thương lái thu mua ngay trên bờ biển. Ảnh: Lê Hoàng

Ngư dân Đới Sỹ Vang cho biết dù nghề bãi ngang phải thức đêm, đối mặt gió lạnh, nhưng những chuyến biển đầu năm đầy ắp cá trích là tín hiệu thuận lợi cho cả mùa vươn khơi bám biển.

Ngoài cá trích, ngư dân còn đánh bắt thêm cá khoai, tôm rảo, bề bề, cua và nhiều loại hải sản khác, phân loại rồi bán ngay cho thương lái khi vào bờ.

Cá trích (Sardinella) là loài cá nhỏ sống ở tầng nước mặt, di chuyển theo đàn hàng chục nghìn con để tìm sinh vật phù du. Tại Việt Nam, cá được ưa chuộng nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao như Omega-3 và vitamin D, đồng thời là nguyên liệu cho nhiều món ăn như gỏi, nướng, kho, cũng như sản xuất nước mắm truyền thống.

Mùa cá trích kéo dài đến hết tháng 4 âm lịch. Khi nguồn lợi thủy sản xa bờ có xu hướng giảm, những đàn cá trích áp sát bờ được ngư dân coi là nguồn sinh kế quan trọng, giúp duy trì nghề biển.

Mỗi sáng, hàng trăm ngư dân vùng ven biển phường Nam Sầm Sơn hối hả thu cá sau khi những chiếc thuyền bè cập bờ. Ảnh: Lê Hoàng

Lê Hoàng