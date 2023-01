Ngọt ngào và bình yên

Có bao giờ anh mơ về khoảnh khắc mình nắm tay giữa cánh đồng hoa bát ngát, kể nhau nghe những câu chuyện cuộc đời và nhìn nhau trìu mến?

Có bao giờ anh nghĩ sẽ dạo đi cùng em trên con phố Sài Gòn tấp nập và hai con tim hòa chung nhịp đập? Có bao giờ con đường mình đang cố gắng phát triển bản thân từng ngày lại được chữ duyên sắp đặt để giao nhau? Và có bao giờ người mà em mong chờ lại chính là anh?

Rồi một ngày, anh cùng em kể nhau nghe những câu chuyện thăng trầm đã xảy ra. Rồi một ngày, anh cùng em sẽ chia sẻ và phấn đấu để đạt được những mục tiêu trong cuộc sống. Rồi một ngày, đôi mình sẽ về chung một nhà và yên bình mỗi sớm mai. Rồi một ngày, đôi mình sẽ thành công và rực rỡ hơn để cùng nhau giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh quanh ta. Rồi một ngày, đôi mình tóc bạc phơ cùng nhâm nhi ly trà nóng ngẫm nghĩ cuộc đời vô thường.

Nếu cây có hỏi anh là ai, em sẽ bảo anh là người mà em luôn tự hào khi sánh đôi. Nếu đất có hỏi anh như thế nào, em sẽ bảo anh là người thương yêu em, điềm tĩnh, sống tình nghĩa và luôn cầu tiến trong cuộc sống. Nếu gió có hỏi em muốn gửi điều gì không, em sẽ bảo là: "Nobody’s perfect. I may not be the most beautiful, the smartest, or the girl with the perfect body, but I don’t pretend to be someone I’m not. I am good at being me. I might not be proud of some of the things I’ve done in my past, but I’m proud of who I am today".

Em gửi tâm tư mình vào mây trời ngày Sài Gòn se lạnh.

