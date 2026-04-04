Ngôi sao NBA và chuyện khởi nghiệp từ tiền gửi ở 50 ngân hàng

Là người nhập cư, ngôi sao bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) Giannis Antetokounmpo mang nỗi ám ảnh về tài chính. Nhưng giờ, anh trở thành một ông trùm đầu tư ở tuổi 31.

Trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại NBA, Giannis nổi tiếng với tính thận trọng tài chính cực độ. Ám ảnh bởi nguy cơ mất đi khối tài sản mới tích lũy, chàng trai trẻ người Hy Lạp khi ấy mở tài khoản tại 50 ngân hàng khác nhau. Anh gửi vào mỗi nơi 250.000 USD, hạn mức tối đa được Chính phủ Mỹ bảo hiểm. Mục tiêu rất đơn giản: nếu một ngân hàng phá sản, tiền của anh vẫn sẽ an toàn.

Giờ đây, bản năng sinh tồn đó đã chuyển hóa thành một trong những tư duy nhạy bén nhất giới kinh doanh thể thao. "Quái thú Hy Lạp" (Greek Freak) không còn cất tiền dưới "gối" của các tổ chức tài chính. Ngôi sao 31 tuổi đang dùng nó để đầu tư vào các lĩnh vực thể thao, giải trí, chăm sóc sức khỏe và công nghệ tiêu dùng.

Giannis Antetokounmpo của Milwaukee Bucks khởi động trước trận đấu với San Antonio Spurs tại Fiserv Forum ngày 28/3/2026. Ảnh: Reuters

Giannis gia nhập Milwaukee Bucks năm 2013 sau khi được tuyển chọn ở vị trí thứ 13 tại kỳ NBA Draft. Kể từ đó, bằng phong độ xuất sắc, anh không chỉ liên tục gặt hái những danh hiệu cao quý mà còn xây dựng được một đế chế tài chính đáng nể. Theo cập nhật đầu năm 2026, giá trị tài sản ròng của Giannis hiện đạt mức 70 triệu USD. Khối tài sản của anh đến từ cả thu nhập trên sân đấu lẫn các hoạt động thương mại.

Bản hợp đồng gia hạn mà Giannis ký vào năm 2025 với Bucks có giá trị lên tới 175.369.698 USD, có điều khoản "miễn trừ trao đổi" (no-trade clause) mà chỉ những cầu thủ có sức ảnh hưởng cực lớn mới được hưởng. Và từ ngày 1/10 năm nay, ngôi sao sinh năm 1994 cũng sẽ có quyền ký gia hạn 4 năm với CLB, trị giá 270 triệu USD. Anh hiện là một trong những VĐV được trả lương cao nhất thế giới.

Bên cạnh thu nhập từ thi đấu, các hoạt động kinh doanh ngoài sân cỏ của Giannis cũng mang về doanh thu khổng lồ. Theo Forbes, thu nhập ngoài sân đấu của anh ước tính đạt gần 45 triệu USD.

Bước ngoặt lớn đến từ việc anh thành lập BYL Ventures vào năm 2024. Thông qua quỹ đầu tư mạo hiểm này, Giannis không còn chỉ là một đại sứ thương hiệu như cách anh đang làm với Nike qua dòng giày riêng, mà đã trở thành người ra quyết định. BYL rót vốn vào các dự án kinh doanh khởi nghiệp tiên phong như Generation Lab (tập trung vào lĩnh vực kéo dài tuổi thọ) và ScorePlay (nền tảng quản lý truyền thông dựa trên trí tuệ nhân tạo). Qua đó, củng cố vị thế của anh như một nhà đầu tư đón đầu các xu hướng kinh tế chủ đạo và công nghệ sinh học.

Giannis cũng sớm nhận ra rằng thể thao là loại tài sản bền vững nhất trong thị trường hiện đại. Danh mục sở hữu của anh hiện đã vươn tầm quốc tế. Ở môn bóng chày, anh nắm giữ cổ phần của đội Milwaukee Brewers. Trong bóng đá, bên cạnh CLB nhà nghề Mỹ (MLS) Nashville, anh đã thực hiện bước đi chiến lược vào năm 2026 khi trở thành cổ đông thiểu số của đội nữ Chelsea ở Anh, đón đầu sự bùng nổ về giá trị của bóng đá nữ châu Âu.

Giannis Antetokounmpo quảng bá các dòng sản phẩm của IM8, thương hiệu mà anh trực tiếp đầu tư. Ảnh: IM8

Mới đây, tiền phong chính (một trong năm vị trí truyền thống trong bóng rổ, thường do cầu thủ cao to, mạnh mẽ đảm nhận) của Bucks đã có một bước đi vượt ra khỏi giới hạn thể thao, khi đầu tư vào IM8 – thương hiệu thực phẩm bổ sung được David Beckham thành lập vào tháng 11/2024.

Giannis sẽ trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng công thức sản phẩm và chiến lược của công ty. Đây là sự khác biệt rõ rệt so với những hợp đồng đại sứ thương hiệu thông thường. Chỉ trong chưa đầy một năm, IM8 đã đạt doanh thu hàng năm lên tới 100 triệu USD, cho thấy thời điểm thâm nhập thị trường của công ty là hết sức lý tưởng.

"Tôi rất hào hứng với dự án này", siêu sao từng 10 lần lọt đội hình All-Star của NBA chia sẻ. "Tôi chính thức trở thành đối tác của IM8 và là cổ đông của Prenetics, công ty niêm yết trên sàn NASDAQ. Tôi luôn quan niệm rằng mình không chỉ quảng bá đơn thuần, mà tôi đầu tư vào những gì mình tin tưởng".

Ngôi sao NBA và câu chuyện khởi nghiệp từ tiền gửi ở 50 ngân hàng

Đặc biệt, nhà vô địch NBA trong màu áo Bucks đã quyết định từ bỏ khoản thanh toán bằng tiền mặt cho sự hợp tác này, thay vào đó lựa chọn nhận 100% thù lao bằng cổ phiếu của công ty.

Dù xuất phát điểm là một tân binh với mức lương trung bình khiêm tốn 2.153.785 USD, nhưng chính tài năng thiên bẩm cùng nỗ lực không ngừng đã giúp Giannis đạt được những cột mốc tài chính đáng kinh ngạc chỉ trong thời gian ngắn. Từ một cầu thủ trẻ tiềm năng trở thành một trong những VĐV đắt giá nhất hành tinh, Giannis giờ đây còn là một nhà đầu tư với khối tài sản khổng lồ.

Hoàng Thông tổng hợp