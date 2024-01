Ngôi sao của năm: Hà Hồ vừa đàn vừa hát hit 'Cô đơn trên sofa'

21h24 Hoa hậu Hương Giang xuất hiện ở sự kiện

Hoa hậu Hương Giang đến muộn do có lịch trình ở Hà Nội. Cô cho biết hạnh phúc khi biết The New Mentor thắng giải Hiện tượng thời trang của năm.

Cô cũng nằm trong đề cử Mỹ nhân của năm cùng Hoa hậu Thùy Tiên, Lê Hoàng Phương, Chi Pu, diễn viên Khả Ngân. Cô chúc mừng các người đẹp cùng được đề cử, nhắn nhủ phái đẹp lúc nào cũng cần yêu thương bản thân để trở nên đẹp hơn. Cô bật mí sẽ tiếp tục tham gia The New Mentor mùa hai.