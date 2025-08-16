Ngôi nhà 220 m2 xây theo triết lý tối giản, dễ chịu

Ngôi nhà có quy mô hai tầng, được xây trên khu đất rộng 220 m2, tọa lạc tại Đà Nẵng.

Diện tích xây dựng công trình khoảng 120 m2 (kích thước 7,7x15,7 m) – một tỷ lệ vừa đủ, đảm bảo công năng được bao bọc xen kẽ giữa những khoảng không gian xanh mát.

Ánh sáng kiến trúc được bố trí có chủ đích, biến ngôi nhà thành một bức tranh vào buổi tối: đèn hắt bậc thềm, đèn ở vòm cây và những điểm nhấn rực ấm trên tường.