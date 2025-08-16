Ngôi nhà 220 m2 xây theo triết lý tối giản, dễ chịu

Ngôi nhà có quy mô hai tầng, được xây trên khu đất rộng 220 m2, tọa lạc tại Đà Nẵng.
Diện tích xây dựng công trình khoảng 120 m2 (kích thước 7,7x15,7 m) – một tỷ lệ vừa đủ, đảm bảo công năng được bao bọc xen kẽ giữa những khoảng không gian xanh mát.
Ánh sáng kiến trúc được bố trí có chủ đích, biến ngôi nhà thành một bức tranh vào buổi tối: đèn hắt bậc thềm, đèn ở vòm cây và những điểm nhấn rực ấm trên tường.
Kiến trúc công trình gồm những đường cong mềm mại ôm lấy các khối không gian, tạo hiệu ứng thị giác uyển chuyển.
Hệ mái ngói mang dấu ấn truyền thống, gần gũi, thân thuộc. Mặt tiền tối giản nhưng không đơn điệu, nhờ tổng hòa các chi tiết từ lam sắt ở cổng, tường màu đất nung đến ô cửa tròn.
Bố cục tổng thể được tổ chức mạch lạc: sân trước được thiết kế làm nơi để xe và không gian sinh hoạt ngoài trời. Những mảng tường đá rối cùng với cây xanh tạo sự gần gũi thiên nhiên.
Bên hông nhà mở ra một hành lang xanh kết nối thiên nhiên với từng góc nhìn từ bên trong.
Phía sau nhà là khoảng vườn rộng 4 m để trồng rau, nơi chủ nhà có thể thư giãn bằng cách làm vườn và cung cấp rau sạch cho gia đình.
Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 170 m2, không gian được thiết kế mở, kết nối liền mạch với nhau.
Nội thất được thiết kế với tinh thần tối giản theo phong cách Cozy (tinh thần của sự ấm cúng, dễ chịu), tường màu kem nhẹ kết hợp với gỗ màu sáng và nền nhà màu xám.
Những đường cong mềm mại xuất hiện trong từng chi tiết, từ vòm cửa đến mảng tường bo tròn, tạo nên một nhịp điệu xuyên suốt cho không gian.
Khu vực bếp đặt ở trung tâm tầng một với tone trắng chủ đạo, mở liền mạch với bàn ăn và hướng thẳng ra khu vườn bên hông nhà.
Điểm nhấn nghệ thuật của ngôi nhà là cầu thang xoắn ốc màu trắng, bậc gỗ nổi trên nền terrazzo.
Phòng ngủ chính được đặt ở tầng một, nhìn thẳng ra khu vườn phía sau thông qua hệ cửa lớn nhưng vẫn đủ riêng tư nhờ thiết kế hệ rèm hai lớp.
Nội thất tối giản ấm áp, được tiết chế vừa đủ để giữ trọn cảm giác yên tĩnh.
Phòng vệ sinh nhỏ gọn, ngăn chia bằng vách kính lửng, có cửa sổ lấy sáng và thoáng.
Tầng hai là hai phòng ngủ con, cùng không gian thờ và khu giặt phơi.
Các không gian vẫn giữ nguyên tinh thần nội thất tối giản làm chủ đạo, xuyên suốt cả công trình.
Mặt bằng bố trí các tầng.
Thu Hương
Thiết kế kiến trúc và thi công: Nhà Đẹp Quảng Nam
KTS chủ trì: Trần Nguyên Tương
Ảnh: Khánh Nguyễn