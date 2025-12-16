Ngọc Viễn Đông muốn tiếp tục làm dự án Nhà Rồng - Khánh Hội

TP HCMCông ty Ngọc Viễn Đông kiến nghị thành phố không thu hồi chủ trương đầu tư dự án Nhà Rồng - Khánh Hội, cho phép họ tiếp tục triển khai.

Ngày 16/12, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông, chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội, cho biết đã gửi kiến nghị đến lãnh đạo TP HCM và các sở, ngành, đề nghị tiếp tục được thực hiện dự án. Động thái này đưa ra sau khi thành phố quyết định dừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng (quận 4 cũ) để mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công viên.

Công ty Ngọc Viễn Đông Doanh cho biết sẵn sàng điều chỉnh quy hoạch theo định hướng mới của thành phố, kể cả phương án giảm mạnh quy mô phát triển thương mại, từ bỏ chức năng nhà ở để ưu tiên không gian văn hóa, công cộng và mảng xanh.

Theo doanh nghiệp, dự án Nhà Rồng - Khánh Hội đã hoàn tất các thủ tục pháp lý chính và toàn bộ khu đất đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng. Doanh nghiệp cũng đã đầu tư hạ tầng, hình thành giá trị tài sản thực tế gắn với quyền sử dụng đất.

Trong quá trình triển khai, Ngọc Viễn Đông đã tạm ứng và chi trả nhiều khoản chi phí lớn phục vụ việc di dời Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, gồm bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân, hỗ trợ người lao động, chi phí di dời cảng, tạm ứng vốn xây dựng Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước giai đoạn 1 và đầu tư tuyến đường D3 kết nối cảng mới cùng các chi phí tư vấn, khảo sát.

Khu đất Cảng Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, tháng 10/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Tuy nhiên, theo doanh nghiệp, từ năm 2014 đến nay, dự án vẫn chưa thể thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất do các cơ quan chức năng chưa hoàn tất việc xác định giá đất. Việc chưa có thông báo chính thức về nghĩa vụ tài chính khiến dự án không thể triển khai các bước tiếp theo. Doanh nghiệp đã nhiều lần kiến nghị và mong sớm được xác định nghĩa vụ tài chính để thực hiện đầy đủ trách nhiệm với Nhà nước, đồng thời có cơ sở tiếp tục triển khai dự án theo đúng quy định.

Trước đó, năm 2022, phần lớn cổ phần của công ty này bị kê biên để phục vụ công tác thi hành án liên quan đến vụ án SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Doanh nghiệp cho rằng dự án tiếp tục bị đình trệ có thể ảnh hưởng đến việc bảo toàn tài sản, thu hồi tiền cho Nhà nước và đảm bảo quyền lợi của hàng chục nghìn trái chủ. Chủ đầu tư cũng đã có văn bản khẩn gửi Bộ Tài chính, đề nghị tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, tài chính và đất đai, tạo cơ sở pháp lý minh bạch để dự án sớm được tiếp tục triển khai.

Theo định hướng mới của thành phố, khu đất cảng Khánh Hội rộng khoảng 31,5 ha sẽ dành phần lớn diện tích cho công viên cây xanh, mặt nước và các công trình công cộng. Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết việc điều chỉnh này nhằm tăng không gian xanh ven sông, cải thiện môi trường đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Trước khi điều chỉnh, theo quy hoạch phê duyệt năm 2015, khu đất Cảng Bến Nhà Rồng - Khánh Hội được định hướng phát triển thành khu đô thị chức năng, với hệ thống hạ tầng hiện đại. Trong đó, diện tích dành cho công viên công cộng chỉ chiếm hơn 4%, phần lớn quỹ đất còn lại là nhà ở cao tầng với khoảng 3.116 căn hộ, 32 biệt thự, cùng các công trình trường học, bệnh viện và hạ tầng kỹ thuật.

Phương Uyên