Ngọc Thuận 'Trai nhảy' trở lại điện ảnh sau 20 năm

Diễn viên Ngọc Thuận - nổi tiếng với phim "Trai nhảy" - trở lại màn ảnh rộng, đóng cặp Thu Trang trong "Ai thương ai mến".

Anh vào vai Khả - thiếu gia miền Tây xưa trong phim Thu Trang sản xuất. Vốn là chủ nợ của gia đình Hai Mến (Thu Trang), từ chỗ vướng mâu thuẫn, Khả dần đồng cảm với hoàn cảnh cô, đem lòng yêu mến. Dù vậy, chuyện tình của họ bị phản đối vì khoảng cách giàu - nghèo. Cao trào là khi mẹ của Khả (Ngọc Hiệp) bắt Mến quỳ giữa sân, ép cô trả nợ cho người thân.

Phim đánh dấu vai điện ảnh đầu tiên của Ngọc Thuận sau gần 20 năm đóng Trai nhảy (đạo diễn Lê Hoàng), từ đó anh chỉ tham gia một số vai truyền hình. Được đạo diễn Thu Trang mời casting phim mới, anh hào hứng, muốn thử sức với khả năng diễn bi lẫn hài. Anh giảm cân gấp trong một tuần cho hợp tạo hình nhân vật, tìm hiểu lối trò chuyện, ngôn ngữ hình thể của người xưa để nhập vai.

Thu Trang nói Ngọc Thuận đáp ứng tiêu chí của cô cho vai diễn - một công tử có khuôn mặt dễ tạo thiện cảm, tính cách có phần phức tạp. Trên trường quay, cô hỗ trợ Ngọc Thuận trong những phân đoạn đóng chung hoặc các cảnh chuyển biến về tâm lý, giúp anh khỏi bỡ ngỡ khi trở lại điện ảnh. Đôi diễn viên có nhiều màn đối đáp theo hình thức hài thoại, góp phần mang lại màu sắc giải trí cho tác phẩm điện ảnh.

Ngọc Thuận, Thu Trang trong một phân cảnh của phim mới. Ảnh: Huy Trần

Ngọc Thuận, 39 tuổi, vào nghề từ thập niên 2000, được chú ý với ngoại hình sáng. Năm 2006, anh chạm ngõ diễn xuất với vai chính trong phim Trai nhảy. Thời điểm ra mắt, tác phẩm gây chú ý khi là phim Việt hiếm hoi khai thác chủ đề tình yêu đồng tính. Ngọc Thuận đóng Tuấn - chàng trai tỉnh lẻ làm nghề đấm bóp dạo, khao khát muốn vươn lên song bị cạm bẫy vây bủa. Cuộc đời anh thay đổi khi gặp Dũng Tony (Đức Hải) - một giáo sư Việt kiều giàu có nhưng cô đơn. Tuấn bị giằng xé tâm lý vì mối tình trong sáng cùng Đậu (Mai Phương) - cô gái bán chè.

Sau tác phẩm, anh tiếp tục tham gia các phim Vợ chồng Đậu thời @, Lạc lối, Gạo nếp gạo tẻ, làm mẫu cho các show thời trang ở TP HCM. Năm 2022, anh kết hôn với bạn gái kém 17 tuổi, có một con gái.

Ai thương ai mến lấy bối cảnh thập niên 1960, xoay quanh cuộc sống miền Tây sông nước của đôi chị em (Thu Trang và Trâm Anh đóng). Nghệ sĩ Hồng Ánh góp mặt với vai phụ, thể hiện quãng đời của nhân vật tuổi xế chiều. Êkíp cho biết đầu tư ở khâu thiết kế mỹ thuật, phục dựng không khí sôi động, sầm uất của một khu phố miền Nam hơn 60 năm trước.

