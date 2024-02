'Ngọc nữ' Nhật muốn trở lại đóng phim sau scandal ngoại tình

Minh tinh Nhật Ryoko Hirosue lập công ty giải trí, dự định quay lại đóng phim sau bê bối tình cảm.

Theo Sports Hochi, ngày 16/2, người đẹp 44 tuổi công bố sau này tự quản lý công việc của cô. Ryoko Hirosue đã có kế hoạch tái xuất, dự kiến dự sự kiện trong thời gian gần.

Diễn viên Ryoko Hirosue. Ảnh: Sports Hochi

Mục tiêu của Hirosue là đóng phim chứ không phải tham gia show truyền hình, chụp ảnh thời trang. Cô đã từ chối một lời mời chụp hình dù thù lao cao. Một số nhà sản xuất nhận định Ryoko Hirosue có khả năng quay lại màn ảnh rộng hoặc phim chiếu Internet, kịch sân khấu nhờ diễn xuất tốt, lượng fan đông.

Diễn viên đồng thời chấm dứt hợp tác với công ty quản lý cũ - FLaMme, sau 26 năm gắn bó. Hai bên hiện mâu thuẫn về việc xử lý hậu quả sau scandal Ryoko Hirosue ngoại tình năm ngoái. Phía FLaMme đề nghị diễn viên trả một phần chi phí bồi thường cho các công ty chịu ảnh hưởng do bê bối, số tiền khoảng 100 triệu yen (16,3 tỷ đồng). Ryoko Hirosue không chấp nhận đề nghị vì cho rằng FLaMme "bội ước" trước, thông đồng với chồng cũ của cô, khiến cô lao đao hơn vì scandal.

Ryoko Hirosue và đầu bếp Toba. Ảnh: Yahoo

Từng là minh tinh hàng đầu Nhật Bản, giữa năm ngoái, hình tượng của Ryoko Hirosue sụp đổ khi paparazzi tung các bức ảnh cô hẹn hò đầu bếp nổi tiếng Toba. Diễn viên từng đăng thư tay xin lỗi người thân, vợ con của Toba. Lúc đó, cô viết: "Tôi hối hận khiến gia đình anh ấy và gia đình tôi đau khổ. Tôi là người mẹ chưa trưởng thành".

Người đẹp và nhà điêu khắc nến Jun Izutsu kết hôn năm 2010, có hai con chung. Cuối năm 2023, vợ chồng ly hôn. Đầu bếp Toba cũng ly dị. Theo Sponichi, Ryoko Hirosue và Toba có ý định kết hôn.

Ryokyo Hirosue trong MV MV "Jeans" của Ryoko Hirosue. Video: Warn Music

Ryoko Hirosue gia nhập làng giải trí năm 1995, thành công ở mảng âm nhạc lẫn phim ảnh. Giai đoạn mới vào nghề, cô được mệnh danh "ngọc nữ". Năm 2003, người đẹp gây sốt khi phát hành cuốn sách ảnh đầu tiên, bán được gần 470.000 bản. Cô từng được khán giả gọi là "Thiếu nữ xinh đẹp cuối cùng của thế kỷ 20".

Diễn viên tham gia nhiều phim nổi tiếng, trong đó có Departures (2008) - thắng giải Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Người đẹp còn từng đóng Shōta no Sushi, The Beach Boys, Seija no koushin, The Secret.

Như Anh (theo Sports Hochi)