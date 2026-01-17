Ngọc Huyền - từ 'hotgirl sư phạm' đến diễn viên triển vọng

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền, 29 tuổi, nữ chính ''Cha tôi người ở lại'', nuôi ước mơ làm giáo viên trước khi rẽ hướng đóng phim.

Tại lễ trao giải Cánh Diều tối 15/1, Ngọc Huyền được vinh danh Diễn viên triển vọng với vai Hà An trong series Cha tôi người ở lại. Người đẹp cho biết giải thưởng là nguồn động viên, khích lệ lớn với cô - một gương mặt tay ngang đóng phim.

Hà An là vai chính đầu tiên của Ngọc Huyền sau bốn năm diễn xuất. Cô thể hiện hai giai đoạn của nhân vật ở tuổi 16 và khoảng 22-23 tuổi. Những tập đầu, diễn viên gây chú ý với tạo hình nữ sinh trung học trẻ trung, hồn nhiên. Cô cho biết cố gắng tạo màu sắc riêng so với diễn viên ở tác phẩm gốc của Trung Quốc, được đạo diễn Vũ Trường Khoa động viên thả lỏng để bộc lộ cảm xúc thật.

Ngọc Huyền trong trích phim 'Cha tôi người ở lại' Trích đoạn Hà An nói chuyện với hai anh trai. Dù không cùng huyết thống, họ thân thiết, yêu thương nhau. Video: VFC

Trước khi lấn sân phim ảnh, Ngọc Huyền được đào tạo ngành Tâm lý học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên. Trong quãng thời gian sinh viên, cô làm thêm một số công việc, bao gồm mẫu ảnh, từng được gọi là ''hotgirl sư phạm'' hay ''hotgirl đồng phục''.

Sau tốt nghiệp, cô chụp một bộ ảnh và được nhiều người biết đến hơn, bắt đầu nhận một số lời mời casting phim. Diễn viên nhớ ngày đầu bước vào phòng thử vai, choáng ngợp trước dàn máy quay và ánh mắt quan sát của êkíp, cô bật khóc. Dần dà, cô động viên bản thân cố gắng để khám phá năng lực của mình.

Ban đầu, Ngọc Huyền coi diễn xuất như một sân chơi giúp thêm trải nghiệm và những mối quan hệ mới. Ở vai diễn ''chào sân'' trong Những ngày không quên (2021), cô hóa thân Jun - bạn gái của Bảo (Quang Anh đóng), có tính cách đỏng đảnh, hay ghen. Dù xuất hiện không nhiều, diễn viên gây chú ý nhờ ngoại hình sáng, biểu cảm tự nhiên.

Ngọc Huyền trưởng thành hơn qua hai bộ phim Mặt nạ gương và Gara hạnh phúc. Trong Mặt nạ gương, cô đảm nhận vai Mai, em gái cùng cha khác mẹ của Hoa (Lương Thu Trang). Mai vốn là cô gái hồn nhiên, vô lo vô nghĩ. Khi gia đình gặp chuyện, xuất hiện người giả ma quỷ trong nhà, cô liên tục phải sống với cảm giác hoảng loạn, sợ sệt.

Lần đầu tham gia một dự án dài hơi, Ngọc Huyền nói áp lực bởi kinh nghiệm diễn xuất còn non nớt, thậm chí thường bị đạo diễn mắng. Cô lường trước khi phim lên sóng sẽ có người khen, kẻ chê. Trước nhận xét của khán giả rằng màn thể hiện nhạt nhòa, diễn viên nói lắng nghe mọi bình luận.

Với Vân ở Gara hạnh phúc, diễn xuất của Ngọc Huyền có bước tiến rõ rệt. Khác những vai nhí nhảnh, năng động trước đó, diễn viên hóa thân cô gái bị chấn thương tâm lý, sống thu mình, sợ người lạ. Ban đầu, đạo diễn Bùi Quốc Việt không nghĩ Ngọc Huyền hợp vai song vẫn để cô thử sức. Theo diễn viên, giai đoạn làm phim, cô phải uống thuốc để giảm căng thẳng. Cô từng nghĩ nhân vật Vân quá sức với mình nhưng coi đây là cơ hội để thay đổi hình ảnh.

Nghệ sĩ Thái Sơn - vai bố nuôi của Ngọc Huyền trong Cha tôi người ở lại - nhận xét cô có cách biểu đạt cảm xúc chân thành. Ở hậu trường, Ngọc Huyền là người cầu thị, thường xuyên trao đổi với anh để có những cảnh quay tốt.

Ngọc Huyền trong trích phim 'Gara hạnh phúc' Cảnh Vân hoảng loạn vì bị khách sửa xe mắng. Video: VTV Giải trí

Diễn viên nhìn nhận chặng đường đóng phim của bản thân suôn sẻ, được nhiều người giúp đỡ. Quyết định rẽ hướng nghề nghiệp cũng được gia đình ủng hộ. Ban đầu, bố mẹ muốn cô làm giáo viên để có cuộc sống ổn định. Biết Ngọc Huyền có định hướng mới và nghiêm túc theo đuổi, dù lo lắng con gái vất vả, họ vẫn tạo điều kiện và hỗ trợ cô về mặt tinh thần.

Theo Ngọc Huyền, cuộc sống của cô tươi mới hơn khi hoạt động nghệ thuật. Trước đó, cô được đào tạo ở môi trường sư phạm, sống khuôn phép, ít mối quan hệ. Trở thành diễn viên, Ngọc Huyền gặp gỡ nhiều người, trải nghiệm những điều chưa từng làm. Ngoài ra, kiến thức từ ngành học bổ trợ nhiều cho công việc diễn xuất, giúp cô nhanh chóng nắm bắt tâm lý nhân vật.

Diễn viên Ngọc Huyền tại sự kiện trao giải Cánh Diều 2025 ở Hà Nội. Ảnh: Fanpage nhân vật

Bên cạnh đóng phim, Ngọc Huyền duy trì làm mẫu ảnh, quay quảng cáo. Cô thường chia sẻ những thông tin liên quan công việc, kín tiếng chuyện tình cảm. Năm ngoái, cô gây bất ngờ khi kết hôn diễn viên Đình Tú. Họ bén duyên lúc đóng chung phim Đừng nói khi yêu, có hai năm hẹn hò. Tại lễ cưới đầu tháng 11/2025, Ngọc Huyền cho biết khi yêu Đình Tú, cô cảm thấy được là chính mình, có thêm bạn đồng hành để khám phá thế giới.

Phương Linh