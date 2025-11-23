Ngoại trưởng và nghị sĩ Mỹ bất nhất về đề xuất hòa bình Ukraine

Ngoại trưởng Rubio khẳng định đề xuất 28 điểm về hòa bình Ukraine do Mỹ soạn thảo, bác bỏ thông tin từ các nghị sĩ nói rằng đây là yêu cầu của phía Nga.

"Đề xuất hòa bình do Mỹ soạn thảo", Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 22/11 tuyên bố. "Đề xuất được đưa ra như một khuôn khổ vững chắc cho các cuộc đàm phán đang diễn ra, dựa trên ý kiến trước đó của Nga cũng như đóng góp của Ukraine trước đây và hiện tại".

Trước đó, các thượng nghị sĩ Mike Rounds thuộc đảng Cộng hòa, Jeanne Shaheen của đảng Dân chủ và thượng nghị sĩ độc lập Angus King cho biết Ngoại trưởng Rubio nói với họ rằng đề xuất không phải lập trường chính thức của Mỹ.

"Ông Rubio nói rằng Mỹ đã nhận được đề xuất này, nó đại diện cho Nga và được chuyển đến đặc phái viên Steve Witkoff", thượng nghị sĩ Rounds nói. "Đó không phải là khuyến nghị hay kế hoạch hòa bình của Mỹ".

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại sự kiện ở Niagara-on-the-Lake, Canada ngày 11/11. Ảnh: Reuters

Bà Shaheen cho biết đã cùng với ông Rounds gọi cho Ngoại trưởng Rubio khi ông đang trên đường đến Geneva, Thụy Sĩ để dự vòng đàm phán mới nhất với Ukraine. Trong cuộc gọi, ông Rubio rất thẳng thắn về vấn đề này, theo thượng nghị sĩ Rounds.

"Đề xuất này không giống như một kế hoạch mà chính phủ Mỹ thường đưa ra, đặc biệt là cách hành văn", ông Rounds nói. "Văn bản giống như là ban đầu được viết bằng tiếng Nga hơn".

Thượng nghị sĩ King có quan điểm tương tự ông Rounds, cho rằng "kế hoạch 28 điểm về cơ bản là danh sách yêu cầu của Nga được trình bày cho Ukraine và châu Âu".

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott đã phản hồi ông King trên mạng xã hội X để phủ nhận thông tin này.

"Điều này hoàn toàn sai sự thật", ông Pigott viết. "Ngoại trưởng và chính quyền Tổng thống Mỹ liên tục khẳng định rằng đây là kế hoạch do chúng ta soạn thảo, có sự tham gia của cả Nga và Ukraine".

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Mỹ ngày 20/11 chuyển cho Ukraine dự thảo về kế hoạch mới nhằm chấm dứt xung đột giữa nước này với Nga. Kế hoạch được Tổng thống Donald Trump đưa ra, trong đó yêu cầu Ukraine chấp nhận bán đảo Crimea, tỉnh Lugansk và Donetsk thuộc "kiểm soát thực tế" của Nga.

Ukraine sẽ phải tổ chức bầu cử sớm trong 100 ngày, cắt giảm quân số xuống 600.000 người và sửa hiến pháp, nêu rõ rằng họ từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO. Đổi lại, Ukraine sẽ nhận "bảo đảm an ninh đáng tin cậy" và một quỹ tái thiết sử dụng một phần tài sản Nga bị phương Tây phong tỏa.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phản ứng lạnh nhạt với kế hoạch này, nói rằng ông sẽ đề xuất "các phương án thay thế". Ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ họp với phía Mỹ trong tuần tới để thảo luận về đề xuất của Tổng thống Trump.

Ông Trump ngày 21/11 nói thời điểm phù hợp để Ukraine đồng ý thỏa thuận là ngày 27/11, cho biết nước này cần chấp nhận thực tế và bác bỏ ý kiến rằng viện trợ thêm cho Ukraine hay trừng phạt Nga có thể thay đổi cục diện chiến sự. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ ngày 22/11 cho biết đề xuất này không phải là phương án cuối cùng.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AFP, AP)