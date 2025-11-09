Ngoại trưởng Nga lần đầu lên tiếng sau tin đồn rạn nứt với ông Putin

Ngoại trưởng Lavrov cho biết đang chuẩn bị các phương án nối lại thử hạt nhân theo lệnh của Tổng thống, sau tin đồn ông "làm mất lòng ông Putin".

"Liên quan tới chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin tại cuộc họp của Hội đồng An ninh ngày 5/11, Bộ Ngoại giao Nga đã nhận nhiệm vụ và đang triển khai công việc. Kết quả sẽ được công bố rộng rãi", hãng thông tấn TASS của Nga ngày 8/11 dẫn lời Ngoại trưởng Sergey Lavrov nói với các phóng viên.

Trong cuộc họp ngày 5/11, Tổng thống Putin đã chỉ thị Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan liên quan đưa ra đề xuất về khả năng chuẩn bị vụ thử vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Lavrov vắng mặt trong cuộc họp đó, truyền thông Nga chỉ dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov nói với Tổng thống Putin tại sự kiện rằng những hành động và bình luận gần đây từ phía Mỹ đồng nghĩa với việc Nga "nên lập tức chuẩn bị cho các cuộc thử hạt nhân toàn diện".

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong bức ảnh được Bộ Ngoại giao Nga đăng ngày 8/11. Ảnh: BNG Nga

Mệnh lệnh của ông Putin nhằm đáp trả tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Donald Trump tuần trước rằng Mỹ sẽ nối lại thử nghiệm hạt nhân, nhưng không nêu cụ thể sẽ tiến hành theo phương thức nào. Nga sau đó đã yêu cầu Mỹ làm rõ tuyên bố của ông Trump.

"Cho đến nay, Moskva vẫn chưa nhận được bất kỳ lời giải thích nào về ý định của Tổng thống Trump về việc nối lại thử hạt nhân. Hiện chưa rõ liệu đó có phải việc thử nghiệm phương tiện mang vũ khí hạt nhân, hay là các vụ thử cận tới hạn không gây phản ứng hạt nhân. Hoặc có thể ông Trump thực sự đã nói về ý định nối lại các vụ thử hạt nhân quy mô lớn của Washington", ông Lavrov nói.

Đây là lần đầu tiên Ngoại trưởng Lavrov lên tiếng kể từ khi xuất hiện tin đồn ông có thể đã làm mất lòng Tổng thống Putin, sau khi kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Hungary đổ vỡ.

Không chỉ vắng mặt tại cuộc họp Hội đồng An ninh ở Điện Kremlin, ông Lavrov cũng không đại diện Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nam Phi vào cuối tháng. Trong hai tuần qua, Bộ Ngoại giao Nga cũng không thông báo kế hoạch làm việc hay lịch phát biểu của ông Lavrov.

Ông Lavrov không có mặt tại cuộc họp của Hội đồng An ninh do Tổng thống Putin chủ trì ngày 5/11. Ảnh: Reuters

Hiện chưa rõ lý do ông đề cập đến việc nhận chỉ thị sau ba ngày mệnh lệnh được Tổng thống Putin đưa ra. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8/11 bác bỏ tin đồn về rạn nứt giữa Ngoại trưởng Lavrov với Tổng thống Putin.

"Đương nhiên rồi. Đương nhiên ông Lavrov vẫn giữ chức Ngoại trưởng", Peskov cho biết khi được hỏi liệu ông Lavrov có tiếp tục đảm nhiệm vai trò hiện tại hay không.

Tổng thống Trump hôm 30/10 viết trên Truth Social rằng ông "đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng nối lại việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân trên cơ sở bình đẳng" với Nga và Trung Quốc, những nước mà ông cho là "đang tiến hành các cuộc thử nghiệm tương tự".

Tính từ năm 1945 đến khi Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT) được ký năm 1996, hơn 2.000 cuộc thử nghiệm hạt nhân đã diễn ra trên khắp thế giới, trong đó Mỹ và Liên Xô thực hiện lần lượt 1.032 và 715 vụ.

Quan hệ Mỹ - Nga căng thẳng hơn trong vài tuần qua khi ông Trump hủy hội nghị thượng đỉnh dự kiến với ông Putin tại Budapest, đồng thời áp lệnh trừng phạt đầu tiên với Nga kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1.

Thanh Tâm (Theo TASS, Reuters)