Ngoại trưởng Mỹ bênh vực ông Trump sau vụ nhầm Greenland thành Iceland

Ngoại trưởng Rubio xác nhận Tổng thống Trump gọi nhầm Greenland thành Iceland khi phát biểu tại Thụy Sĩ tuần trước, nhưng cho rằng đây không phải điều bất thường.

"Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần nhầm lẫn Greenland thành Iceland đúng không? Chúng ta không có căng thẳng với Iceland. Họ đâu khiến Mỹ mất đồng nào", nghị sĩ Tim Kaine, thành viên đảng Dân chủ, đặt câu hỏi cho Ngoại trưởng Marco Rubio trong cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 28/1.

"Đúng, ông ấy muốn nhắc đến Greenland, nhưng tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đã thấy các tổng thống nói nhầm", ông Rubio đáp lời.

Ngoại trưởng Marco Rubio điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 28/1. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mỹ sau đó ngầm công kích cựu tổng thống Joe Biden, người tiền nhiệm của ông Trump. "Chúng ta từng có những tổng thống như vậy trước đây, thậm chí có người còn nói vấp nhiều hơn", ông Rubio phát biểu.

Cựu tổng thống Biden đã nhiều lần nhầm lẫn, nói vấp trong lúc phát biểu khi còn đương nhiệm.

Tổng thống Trump ngày 21/1 dự hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ và có bài phát biểu tại sự kiện. Ông đã 4 lần nhắc đến Iceland trong các bình luận về căng thẳng quan hệ giữa Mỹ và các thành viên NATO.

"Tôi đang giúp châu Âu. Tôi đang giúp NATO. Cho đến vài ngày gần đây, trước khi tôi nói với họ về Iceland, họ vẫn yêu mến tôi", ông Trump nói. Iceland là đảo quốc trên Đại Tây Dương nằm giữa Greenland và Anh.

Trong một đoạn phát biểu sau đó vài phút, Tổng thống Trump tiếp tục nhắc đến Iceland ba lần, khi bày tỏ hoài nghi về cam kết sát cánh cùng với Mỹ của các nước đồng minh trong NATO. "Họ không sát cánh cùng chúng tôi trong vấn đề Iceland. Tôi thấy rõ điều đó. Thị trường chứng khoán của chúng tôi đã giảm lần đầu tiên hôm qua vì Iceland. Vậy là Iceland đã khiến chúng tôi tốn rất nhiều tiền", ông nói.

Tổng thống Trump nhiều lần nhầm lẫn Greenland thành Iceland Tổng thống Trump nhiều lần nhắc đến Iceland trong bài diễn văn ngày 21/1 trước WEF. Video: X/ClashReport

Chi tiết này đã thu hút nhiều bình luận trên truyền thông và mạng xã hội Mỹ. Nhà báo Libbey Dean thuộc đài NewsNation cho rằng lãnh đạo Mỹ đã nhầm Greenland với Iceland.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó khẳng định Tổng thống Mỹ không nhầm lẫn. "Phần phát biểu soạn sẵn của ông ấy nhắc đến Greenland như 'một mảnh băng' vì nó vốn là như vậy. Cô mới là người duy nhất đang nhầm lẫn mọi thứ", bà Leavitt viết trên mạng xã hội ngày 21/1, dường như đề cập đến việc kết hợp giữa "ice" (băng) với "land" (vùng đất).

Sau khi Ngoại trưởng Rubio xác nhận Tổng thống Trump nói nhầm, hàng loạt người dùng mạng xã hội đã gắn thêm lưu ý "Thư ký báo chí không nói đúng sự thật" dưới bài đăng của bà Leavitt.

Như Tâm (Theo The Hill, USA Today)