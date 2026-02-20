Ngoại trưởng Iran: Mỹ không yêu cầu chấm dứt hoàn toàn làm giàu uranium

Ngoại trưởng Abbas Araqchi nói rằng trong các cuộc đàm phán tại Geneva tuần này, Mỹ không đưa ra yêu cầu Iran phải chấm dứt hoàn toàn việc làm giàu uranium.

"Chúng tôi không đưa ra đề nghị rằng Iran sẽ đình chỉ làm giàu uranium và phía Mỹ cũng không yêu cầu mức làm giàu bằng 0", Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 20/2 cho hay.

"Những gì chúng tôi đang thảo luận hiện nay là làm thế nào để đảm bảo chương trình hạt nhân của Iran, trong đó có việc làm giàu uranium, là vì mục đích hòa bình và sẽ duy trì hòa bình mãi mãi", ông nhấn mạnh.

Ông Araqchi cho biết Iran sẽ thực hiện các "biện pháp xây dựng lòng tin" về kỹ thuật và chính trị để chứng minh chương trình hạt nhân của Iran là vì mục đích hòa bình, nhằm đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt, nhưng không nêu chi tiết cụ thể.

Ông Araqchi tiết lộ thỏa thuận ngoại giao giữa hai nước "đang trong tầm tay" và có thể đạt được trong thời gian ngắn. Ngoại trưởng cho biết có thể hoàn tất bản dự thảo nhằm đáp lại các đề xuất của Mỹ trong 2-3 ngày tới để các quan chức cấp cao Iran xem xét. Ông để ngỏ khả năng các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran diễn ra trong khoảng một tuần nữa.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi phát biểu tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 17/2. Ảnh: AFP

Các nước phương Tây lâu nay cáo buộc Iran đang tìm cách phát triển vũ khí nguyên tử, trong khi Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này có mục đích dân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/2 ra thời hạn 10-15 ngày để Tehran đạt thỏa thuận hạt nhân nếu không sẽ phải đối mặt với "những điều thực sự tồi tệ". Mỹ đang triển khai lực lượng quân sự lớn ở Trung Đông nhằm gây sức ép với Iran.

Đối thoại giữa hai nước về vấn đề này được nối lại tại Oman hôm 6/2 và vòng đàm phán thứ hai đang được tổ chức tại Thụy Sĩ.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)