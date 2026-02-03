Tôi định dằn mặt người phụ nữ từng ngủ với chồng mình

Tôi nên tới tận trường cô ta để dằn mặt hay vào mạng xã hội để bóc mẽ?

Tôi là tác giả bài viết: Chồng ngủ vài lần với người phụ nữ hơn tuổi. Sau bao nhiêu giông bão trong lòng, trải qua những ngày sống trong địa ngục, tôi đã tự động viên mình vượt qua. Giờ đây tôi đang lấy lại tinh thần nhưng tất nhiên, chuyện tình cảm vợ chồng không còn được như trước đây. Về phần chồng, sau khi có lỗi với vợ cũng thành tâm hối cải, toàn tâm cho gia đình. Tôi thấy đỡ phần nào trong lòng. Hy vọng nỗi đau sẽ phai mờ theo năm tháng.

Còn một điều tôi đang rất phân vân, không biết nên làm thế nào. Gần đây tôi phát hiện ra Facebook của "con giáp thứ 13". Tôi nhắn tin cho anh trai cô ta để xin số điện thoại của cô ta. Tuy nhiên có lẽ do anh cô ta hỏi tôi là ai, cô ta phát hiện ra nên đã chặn Facebook của tôi. Nhưng tôi vẫn còn Tiktok của cô ta. Tôi đã nhắn tin nhưng không biết cô ta có để ý tin nhắn chờ không. Tôi biết trường cô ta đang dạy. Theo các bạn, tôi có nên đến tận trường cô ta không? Hay tôi vào trực tiếp Tiktok bóc mẽ cô ta? Tôi nên làm thế nào để dằn mặt cô ta đây? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên nhé. Trân trọng cảm ơn.

Hằng Ngân