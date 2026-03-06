Sếp nữ nhắn tin tâm sự với chồng tôi bất kể ngày đêm

Thậm chí khi chúng tôi đang ăn cơm, sắp đi nghỉ trưa hay ngủ tối, cũng thấy chị nhắn tin.

Tôi là tác giả bài viết: "Bất an vì chồng và sếp nữ thường đi dạo, chia sẻ mọi chuyện với nhau". Trước hết, tôi xin cảm ơn ý kiến góp ý của các quý độc giả, có những ý kiến rất tâm đắc khiến tôi phải nhìn lại mình. Có độc giả cho rằng đó chỉ là tình cảm chị em đơn thuần. Nói thêm là việc đi dạo này không phải là thường xuyên và họ cũng không đi công tác với nhau bao giờ. Nhưng có lẽ những tin nhắn thường xuyên của chị, tới mức xuyên hết cả kỳ nghỉ Tết của chúng tôi, chưa đủ mà sau kỳ nghỉ còn đi dạo với chồng tôi nên tôi cảm thấy thật sự không thoải mái.

Thậm chí khi chúng tôi đang ăn cơm, sắp đi nghỉ trưa hay ngủ tối, cũng thấy chị nhắn tin. Tôi không đọc nội dung nhưng thấy là có tin nhắn của chị đến. Tôi thật sự khó chịu khi trong kỳ nghỉ Tết thấy tin nhắn của chị có mấy chữ "chị sẽ rất nhớ em". Lúc đó tôi cảm thấy rất nóng mặt dù không biết hai người nhắn gì. Tối hôm đó, tôi xem lén điện thoại chồng vì chúng tôi công khai tất cả mật khẩu, thấy chỉ là chồng tôi nói sẽ chuyển nơi ở.

Trước đó, trên chuyến đi về nghỉ lễ, chồng cũng nói tôi quay video cảnh đẹp để gửi cho chị ấy xem. Còn trong kỳ nghỉ, chúng tôi đi đâu chơi, có gì hay, đẹp cũng thấy chồng tôi gửi cho chị ấy. Nói một cách khách quan thì chồng tôi đang dạy cho chị một công việc mới để chị làm khi nghỉ hưu cho đỡ nhàm chán. Tuy nhiên, tôi thấy chồng thường xuyên làm hộ luôn các công việc mà lẽ ra anh cần chỉ cho chị. Lâu thế rồi, chị ấy nên tự làm vì chị ấy là người học (chồng tôi chỉ cho chị ấy miễn phí). Có thể lấy đó làm lý do để chị ấy nhắn cho chồng tôi xuyên Tết.

Việc nhắn tin không có giờ giấc khiến tôi cảm thấy khó chịu vì chị không phải người không hiểu biết hoặc không biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Dù tôi cảm thấy hai người đang rất công khai và khách quan trước mặt mình nhưng giác quan mách bảo tôi vẫn có gì đó lấn cấn.

Có lần chồng nói với tôi rằng chồng của chị tuy ưu tú nhưng nhiều việc trong gia đình lại rất bàng quan, khiến chị phải tự xoay xở một mình vất vả. Không biết có phải đây là lý do chị cần một người như chồng tôi để chia sẻ mọi chuyện hay không. Vì dù chồng tôi ít tuổi hơn chị nhưng anh luôn suy nghĩ thấu đáo và như google vậy, vì anh luôn học hỏi không ngừng và nói về lĩnh vực nào tôi cũng thấy anh có một lượng kiến thức nhất định.

Tôi không tỏ thái độ gì khi gặp chị, vẫn bình thường, chỉ là trong lòng tôi có chút gợn sóng như vậy. Quan điểm của tôi là trong quan hệ hôn nhân, dù là vợ hay chồng, khi đã nỗ lực, rất cần người bạn đời bên cạnh ghi nhận sự cố gắng, khích lệ kịp thời. Không biết có phải vì tôi thường xuyên làm việc đó nên chồng thấy anh ấy hơn tôi, tôi thấp kém hơn nên thà đi nói chuyện với chị kia còn được việc hơn hay không?

Vợ chồng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện chứ không phải anh im luôn với tôi rồi chỉ nói chuyện với chị kia. Việc bất cứ khi nào chị nhắn, anh luôn nhấc máy lên trả lời luôn hoặc nhanh nhất có thể - đây là thói quen anh chỉ dành cho tôi suốt từ khi yêu đến giờ. Tuy nhiên mấy năm trở lại đây, có khi tôi nhắn tin từ sáng mà tới trưa anh đi làm về, anh nói còn chưa đọc. Như vậy tôi có được quyền cảm thấy không thoải mái không? Nhưng để nói ra, tôi sợ mất tình cảm hay sứt mẻ tình cảm vợ chồng. Rồi có khi nào anh cho rằng tôi nhỏ nhen hay không.

Sắp tới chúng tôi có dự định chuyển đến thành phố mới. Vậy nên để kết thúc chuyện này, tôi dự định sẽ thuyết phục anh chuyển thay vì kéo dài thêm. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn có một niềm tin là nếu chị nói chuyện, phân tích cho chồng tôi thì anh sẽ ở lại đây thêm cho dù tôi có nói gì.

Để chuẩn bị cho tương lai bớt tự ti và không còn cái cảm giác sợ bị gạt qua một bên như nhiều độc giả đã nói, tôi đang bắt đầu quá trình nâng cấp bản thân cả bên trong lẫn bên ngoài. Tôi học thêm ngôn ngữ mới, khởi động lại việc tập luyện thể thao. Có lẽ đúng là tôi cảm thấy tự ti vì anh ngày càng giỏi, chị ấy cũng giỏi. Anh tự tìm tòi ra một công việc rất trí tuệ mà dù tôi có kinh doanh bao năm ở bên ngoài vẫn không bằng anh làm vài tháng.

Hôm nay khi đang chuẩn bị ngủ trưa, chị lại nhắn, tôi chỉ đánh tiếng chồng là: "Chị ấy không cần nghỉ trưa à anh?" rồi tôi đi ngủ. Không biết anh có nghĩ gì không hay vẫn vô tư như không hiểu lòng tôi chút nào. Vì chúng tôi hiện vẫn còn ở gần chị, chồng tôi và chị vẫn đang đồng hành trong việc ở cơ quan. Ngoài ra chồng tôi vẫn đang hướng dẫn chị với công việc mới nên tình trạng này có khi còn kéo dài lâu. Vậy nên tôi rất mong nhận được cao kiến của độc giả để có thể nói chuyện cho chồng hiểu ý mà không sứt mẻ tình cảm vợ chồng. Vì một gia đình xây mới khó, còn đập thì rất dễ. Xin cảm ơn độc giả.

Minh Thư