NGND Tôn Thân: 'Đừng bắt học sinh uống nước, hãy làm các em khát'

Nhà giáo nhân dân Tôn Thân đã có buổi chia sẻ về nguyên lý đào tạo học sinh với đội ngũ giáo viên trường Quốc tế Nam Mỹ UTS vào sáng ngày 19/03 vừa qua.

Trước câu hỏi về quá trình đào tạo học sinh giỏi, Thầy Tôn Thân chỉ ra tư duy sáng tạo là để con trẻ trở thành phiên bản xuất sắc của chính mình, chứ không phải để làm tốt nhất những gì cha mẹ muốn.

Vì vậy, phụ huynh không nên áp đặt định hướng lên con cái, hãy để các em tìm tòi, thử nghiệm, từ đó nuôi dưỡng đam mê tri thức một cách tự nhiên. Nhà giáo nhân dân nhấn mạnh trong buổi chia sẻ: "Đừng bắt học sinh uống nước, hãy làm các em khát".

NGND Tôn Thân tới thăm và chia sẻ với các thầy cô trường Quốc Tế Nam Mỹ UTS về tư duy sáng tạo trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi.

Thầy Tôn Thân chỉ ra việc khuyến khích học sinh phát huy năng lực sáng tạo không chỉ trong các môn nghệ thuật hay khoa học xã hội mà còn cả các môn khoa học tự nhiên như Toán.

Thầy cho biết, dạy Toán phổ thông hay nâng cao đều cần tránh việc học thuộc công thức và dạng bài tủ. Yếu tố quan trọng là học sinh cần rèn luyện tư duy phản biện và suy nghĩ sáng tạo, từ đó, các em có thể giải quyết cả các "bài toán" của cuộc sống.

NGND Tôn Thân khẳng định khả năng sáng tạo không phải là năng lực bẩm sinh, đó là kỹ năng cần được phát hiện và rèn luyện.

Thầy chỉ ra nhóm thành tố KITE tạo nên năng lực sáng tạo ở người học sinh: Kiến thức liên môn và trải nghiệm thực tế (Knowledge); trực giác và trí tưởng tượng (Imagination); tư duy độc lập tạo ra ý tưởng mới và có ích (Critical hay Creative thinking); niềm say mê và xúc cảm sáng tạo (Emotion). Khi học trò nhận thức những điều này, các em sẽ tự tin hơn, chủ động chinh phục những thử thách mới trong học tập lẫn cuộc sống.

Đồng tình với quan điểm trên, cũng trong buổi gặp gỡ, cô Ngọc Lan - Hiệu trưởng trường Quốc tế Nam Mỹ UTS nhấn mạnh vai trò của nhà giáo, trước khi yêu cầu học trò, thầy cô cần sáng tạo trước, làm gương và trở thành nguồn cảm hứng cho học sinh.

"Để giúp học sinh rèn luyện năng lực học trọn đời, các thầy cô tại trường UTS đã chủ động 'dự án hóa' kiến thức để các em làm việc theo nhóm thay vì rập khuôn theo công thức. Trong một nhóm, học sinh sẽ tự phân chia nhiệm vụ để mỗi cá nhân đều đóng góp theo năng lực của mình", cô chia sẻ thêm.

Đội ngũ giáo viên của trường UTS lắng nghe lời chia sẻ từ người thầy của "thế hệ toán vàng" của Việt Nam.

Trong buổi chia sẻ, thầy Tôn Thân còn nói thêm về phương pháp SCAMPER áp dụng trong giảng dạy phổ thông và bồi dưỡng học sinh giỏi.

SCAMPER là quy trình tư duy sáng tạo do tác giả Alex Faickney Osborn đề xuất và phát triển thêm bởi học giả Bob Eberle, gồm bảy bước: Substitute - thay thế bài toán bằng vấn đề hoặc hiện tượng tương tự; Combine - xâu chuỗi thông tin và kiến thức liên quan; Adjust - thay đổi hướng tiếp cận uyển chuyển hơn; Modify, Magnify hay Minify - điều chỉnh, nâng cao hay thu nhỏ vấn đề; Put to other uses - sử dụng vào mục đích khác; Eliminate - loại bỏ chi tiết dư thừa; Reverse hoặc Rearrange - đảo ngược, sắp xếp lại ý tưởng có sẵn.

Tuy nhiên, cô Ngọc Lan cũng nhận định để triển khai đồng loạt tư duy sáng tạo trong giảng dạy không phải là chuyện có thể hoàn thành nhanh chóng. Cô cho biết, trong nhiều trường hợp, rào cản lớn nhất trong công tác triển khai là việc chưa giải phóng được sức ỳ của thầy cô. Ý thức được điều này, ban giám hiệu trường UTS chủ trương đưa sáng tạo thành một trong 6 giá trị cốt lõi, thường xuyên tổ chức tập huấn, cập nhật các phương pháp giảng dạy mới.

"Nhờ đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt huyết và quen với ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, việc triển khai các phương pháp sáng tạo tại UTS diễn ra đồng đều và không gặp nhiều khó khăn", cô nói thêm.

Thầy Tôn Thân cùng vợ tới thăm lớp học mỹ thuật kết hợp thực hành bảo vệ môi trường của trường UTS.

Nhà giáo Tôn Thân được mệnh danh là "Người thầy của những học sinh giỏi toán" với hơn 50 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, nuôi dưỡng tình yêu toán học cho không ít nhân tài của đất nước như GS. Ngô Bảo Châu, người Việt Nam đầu tiên được trao huy chương Fields; PGS.TSKH Vũ Đình Hòa và TS. Hoàng Lê Minh, những người học trò đầu tiên mang về cho Việt Nam huy chương danh giá tại đấu trường Olympic Toán học Quốc tế năm 1974.

Sau thời gian giảng dạy, thầy Tôn Thân tiếp tục nắm giữ vai trò chủ biên cho bộ sách giáo khoa Toán bậc THCS.

Nhật Lệ

Ảnh: UTS