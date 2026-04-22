Nghìn người sập bẫy nhóm 'livestream kéo vốn' đánh bạc

Quảng NinhBăng lừa đảo lập hàng loạt fanpage, livestream hứa “kéo vốn”, “đặt cược hộ” chắc thắng để dụ dỗ, khiến hàng nghìn người chuyển tiền rồi bị chiếm đoạt.

Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao, hoạt động liên tỉnh tại Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hưng Yên. Trong đó, 10 người bị khởi tố về nhiều tội danh.

Theo điều tra, từ tháng 2/2025, nhóm này lập hàng loạt fanpage Facebook với các tên như "Tùng Công Tử", "Tùng kéo vốn", "Nghĩa kéo vốn", "Hoàng Long", "Anh Long kéo vốn 9999", "Cường kéo vốn 9999"...

Trên các trang này, họ tổ chức livestream liên tục, quảng cáo có thể "kéo vốn", "đặt cược hộ" cho người chơi trên các cổng game bài như Sunwin, Hitclub. Nội dung được dựng theo một kịch bản chung: cam kết chắc thắng, lợi nhuận cao gấp nhiều lần, thậm chí khẳng định "thắng 100%".

Khi có người tin tưởng liên hệ, nhóm lừa đảo yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được chỉ định. Để củng cố niềm tin, họ dàn dựng các giao dịch thắng cược giả ngay trên sóng livestream, tạo cảm giác tiền đang "đẻ ra tiền". Lúc nạn nhân bắt đầu "say mồi" và chuyển số tiền lớn hơn, các tài khoản lập tức cắt liên lạc, xóa dấu vết để chiếm đoạt.

Cơ quan công an xác định, chỉ trong hơn một năm, nhóm này đã thực hiện gần 2.000 giao dịch lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người bị hại trên phạm vi cả nước. Không chỉ dừng ở việc dựng kịch bản lừa, nhóm này còn sử dụng nhiều tài khoản trung gian để nhận và luân chuyển tiền, gây khó khăn cho việc truy vết.

10 người trong đường dây gọi vốn đánh bạc bị khởi tố. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Hiện, nhà chức trách khởi tố 9 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Đình Quân (21 tuổi, Móng Cái), Nguyễn Anh Đức (41 tuổi, Hạ Long), Đinh Văn Dương (25 tuổi), Đặng Văn Hoàng (26 tuổi), Nguyễn Văn Bách (26 tuổi), Nguyễn Xuân Tùng (26 tuổi, cùng trú Bắc Ninh), Nguyễn Hoàng Long (26 tuổi), Nguyễn Trung Hiếu (26 tuổi, cùng trú Hưng Yên) và Tô Kim Nhất (26 tuổi, Hà Nội).

Ngoài ra, Hà Thị Hồng (30 tuổi, Sơn La) bị khởi tố tội Không tố giác tội phạm.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân không tham gia cờ bạc, cá cược trực tuyến dưới mọi hình thức vì đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Lê Tân