Hà NộiViệt Nam sẽ nghiên cứu thêm 5 hình thức đơn vị đi gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tăng ứng tuyển vị trí sĩ quan chỉ huy trong các Phái bộ.

Ngày 16/10, tại hội nghị tổng kết nhiệm kỳ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng, đánh giá cao sự hiệp đồng, đoàn kết của hai đơn vị với lực lượng các nước tại Phái bộ trong bối cảnh đa ngôn ngữ, dân tộc, phong tục tập quán.

Ông đề nghị thời gian tới Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam nghiên cứu triển khai thêm 5 loại hình đơn vị gồm: Bộ binh cơ giới, Thông tin liên lạc, Quân cảnh - Kiểm soát quân sự, Hỗ trợ sân bay và Trực thăng vận tải đa nhiệm.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị ngày 16/10. Ảnh: Hồng Linh

Hơn 10 năm qua, Việt Nam đã cử lực lượng tham gia nhiều vị trí đơn lẻ như quan sát viên quân sự, sĩ quan liên lạc. Từ nền tảng này, Thứ trưởng Chiến đề nghị lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam phấn đấu ứng tuyển vào vị trí cao hơn như cấp chỉ huy, đồng thời nghiên cứu mở rộng địa bàn lẫn nâng thời gian tham gia thay vì chỉ 12 tháng, bởi mỗi lần thay quân rất vất vả.

Ông lưu ý lực lượng trước khi đi Phái bộ cần đào tạo kỹ nguồn, chuyên môn hóa và nâng cao tính chuyên nghiệp, chủ động mọi thứ, cái gì thiếu thì đưa vào biểu biên chế, từ thuốc thang đến máy siêu âm, thậm chí giống rau củ...

Cục Quân y chịu trách nhiệm tạo nguồn và chất lượng nhân lực của Bệnh viện dã chiến cấp 2. Trong bối cảnh Liên Hợp Quốc cắt giảm nhân lực, đội hình triển khai "nếu có giảm thì tính đến hành chính, trung gian, giữ lại bộ phận chuyên môn để làm nhiệm vụ, cần thiết thì kiêm nhiệm hành chính".

"Lực lượng gìn giữ hòa bình đã sáng rồi phải sáng hơn nữa, chuyên nghiệp, uy tín hơn để đóng góp tích cực, hiệu quả vào thành tích chung toàn quân, nhất là đối ngoại đa phương của quân đội", ông nhấn mạnh.

Các nữ sĩ quan quân y Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 lên đường làm nhiệm vụ hồi tháng 9/2024. Ảnh: Giang Huy

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Gìn giữ hòa bình Việt Nam, cho biết trong bối cảnh Liên Hợp Quốc cắt giảm lực lượng, Việt Nam vẫn giữ nguyên việc triển khai đội hình tập thể song sẽ rút dần 4 vị trí sĩ quan cá nhân tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA).

Ông đề xuất Bộ Quốc phòng xem xét một số tiêu chí liên quan biên chế, chức vụ để bốn sĩ quan nguồn thuộc Cục Gìn giữ hòa bình tăng cơ hội ứng tuyển vào vị trí cao thuộc các Phái bộ của Liên Hợp Quốc.

12 tháng đi làm nhiệm vụ ở Phái bộ Nam Sudan (UNMISS), Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 đã tiếp nhận 2.650 bệnh nhân là người địa phương và nhân viên Liên Hợp Quốc; gần 6.600 lượt vật lý trị liệu tạo uy tín về chuyên môn y học cổ truyền. Quân y Việt Nam xử lý thành công nhiều ca nặng như nối ngón tay gần đứt lìa cho quân nhân Pakistan.

Tỷ lệ chuyển tuyến lên trên điều trị luôn thấp hơn 0,1%, trong khi tỷ lệ trung bình tại phái bộ UNMISS là 2%. Nhiều ca nặng cần chuyển tuyến đã được lãnh đạo Quân y Phái bộ đồng ý giữ lại điều trị, như viêm phúc mạc toàn thể ruột thừa, gãy xương phức tạp chi thể, cứu sống mẹ con sản phụ mang thai đôi tuần 34 nguy kịch tính mạng...

"Bệnh viện với chuyên môn cao đã tạo được sự tin tưởng tuyệt đối, là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy cho những người xung quanh", trung tá Trần Anh Đức, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6, khẳng định và tự hào qua 7 lần kiểm tra, đơn vị đều đạt mức tốt, trong đó nhiều tiêu chí mức xuất sắc.

Đội Công binh số 3 tại Hội nghị tổng kết ngày 16/10. Ảnh: Hồng Linh

Cùng nhiệm kỳ, Đội công binh số 3 lại kiến tạo hạ tầng ở Abyei từ xây cầu đường, mở rộng sân bay, hỗ trợ dân sinh. 184 quân nhân đã sửa chữa, nâng cấp trên 300 km đường với chiều rộng 20-24 m, 4-6 làn xe tải trọng lớn có thể di chuyển trong mùa khô với tốc độ 80-90 km/h.

Đơn vị sử dụng công nghệ hóa chất K-31 (chất đông cứng đất) để xử lý hơn 27.200 m2 mặt sân bay, chống bụi, chống thấm, ngăn đọng nước giúp giảm thiểu gián đoạn và tiết kiệm tài nguyên. Công binh còn xây dựng hai nhà xưởng quy mô lớn trong ba tháng, rút ngắn một nửa thời gian so với kế hoạch; khơi thông các tuyến đường huyết mạch bị ùn tắc kéo dài...

