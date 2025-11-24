Nghiên cứu mới về tác động nước ion kiềm magie tại Việt Nam

Nghiên cứu của Học viện Quân y và Etugi tại Quảng Trị ghi nhận tác động của nước ion kiềm magie tới các chỉ số đường huyết, mỡ máu và acid uric ở người dân.

Cơ thể người có hơn 37 nghìn tỷ tế bào, khoảng 70% khối lượng tế bào là nước. Các phản ứng sinh học như sản xuất năng lượng ATP, giải độc hay duy trì điện thế màng tế bào đều diễn ra trong môi trường này. Ông Lại Trung Tùng, Tổng giám đốc Etugi Việt Nam, cho biết tình trạng môi trường tế bào bị axit hóa hoặc thiếu khoáng có thể khiến enzyme "mất cấu hình hoạt động". Nói cách khác, Enzyme chỉ hoạt động tốt khi môi trường nước đạt trạng thái cân bằng.

Từ góc nhìn này, các chuyên gia của Học viện Quân y, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Etugi Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Eco Green đã tiến hành một công trình thực nghiệm quy mô lớn: "Nghiên cứu tác động của việc uống nước ion kiềm Magie lên các chỉ số lipit máu, đường máu và acid uric máu".

Kết quả thực nghiệm, nhiều người uống nước điện phân điện cực Magie đã có phản hồi tích cực về việc cải thiện sức khỏe. Từ các phản hồi của người dùng, Etugi đã phối hợp với Học viện Quân Y và EcoGreen tiếp tục nghiên cứu trên 250 người, tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ tỉnh Quảng trị, kết quả cho thấy sự thay đổi ở các chỉ số sức khỏe sau hai tháng sử dụng nước điện phân của Etugi.

Kết quả nghiên cứu 250 người tại Quảng Trị sử dụng nước uống ion kiềm Etugi được công bố trên Tạp chí Y học Cộng đồng, một ấn phẩm của ngành y học Việt Nam. Ảnh: Etugi

Theo ông Lại Trung Tùng, công trình nghiên cứu giữa Học viện Quân y, Etugi Việt Nam và Eco Green đã mở ra một hướng chăm sóc sức khỏe mới từ tế bào. Bởi nước là môi trường của sự sống, là nơi diễn ra mọi phản ứng sinh học, là nền tảng của sức khỏe tế bào.

Đề tài nghiên cứu này đã được Etugi áp dụng vào nhiều dải sản phẩm từ dân dụng tới công nghiệp, mẫu mã đa dạng, phù hợp với không gian, công suất của người tiêu dùng. Hiện khách hàng sử dụng sản phẩm của Etugi phần lớn là các nhà khoa học, bệnh viện, các công ty dược phẩm, các y bác sĩ và nhiều khách hàng trên cả nước.

Máy lọc nước ion kiềm gia đình (bên trái) và máy lọc nước ion kiềm công nghiệp của Etugi. Ảnh: Etugi

Etugi là doanh nghiệp khoa học công nghệ Việt Nam. Công ty đã phát triển công nghệ điện phân điện cực tan Magie, được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Công nghệ này biến nước RO tinh khiết thành nước ion kiềm Magie, chứa Hydro hoạt tính và ion Magie hoạt hóa khác với Mg2+ được tạo ra bởi các phản ứng hóa học thông thường - hai thành phần quan trọng giúp tế bào khôi phục năng lượng điện sinh học.

Thế Đan