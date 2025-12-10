Nghiêm cấm luân chuyển người đấu tranh chống lãng phí khi đang giải quyết vụ việc

Luật mới quy định nghiêm cấm luân chuyển, điều động, biệt phái người đấu tranh chống lãng phí khi đang giải quyết vụ việc.

Sáng 10/12, Quốc hội thông qua dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.

Luật nêu rõ người đứng đầu cơ quan, tổ chức nhận được thông tin về lãng phí có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, giải quyết theo quy định pháp luật về tố cáo, về tiếp công dân. Người đứng đầu cũng có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý sai phạm và công khai kết quả xử lý; giải trình trước cơ quan chức năng về việc để xảy ra lãng phí.

Cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra, VKSND, người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp khi nhận thông tin về lãng phí có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức làm rõ, ngăn chặn và kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

Người đấu tranh chống lãng phí và người thân sẽ được bảo vệ. Họ được bồi thường khi cơ quan thẩm quyền không áp dụng biện pháp bảo vệ hoặc áp dụng không kịp thời gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản, tinh thần.

Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí. Ảnh: Hoàng Phong

Luật quy định nghiêm cấm phân biệt đối xử, đề ra tiêu chí, điều kiện, nhận xét, đánh giá mang tính áp đặt gây bất lợi trong công tác cán bộ, khen thưởng, kỷ luật với người đấu tranh chống lãng phí và người thân; luân chuyển, điều động, biệt phái người đấu tranh chống lãng phí khi đang giải quyết vụ việc.

Các hành vi xâm phạm bất hợp pháp nhà ở, chỗ ở, chiếm giữ, hủy hoại tài sản, xúc phạm nhân phẩm, danh dự; trả thù hoặc thuê, nhờ, xúi giục người khác uy hiếp tinh thần, trả thù người đấu tranh chống lãng phí và người thân cũng bị nghiêm cấm.

Ngược lại, luật nghiêm cấm việc lợi dụng đấu tranh chống lãng phí để vu khống cơ quan, tổ chức, cá nhân; dùng bạo lực, gây áp lực, vu khống, cô lập, xúc phạm hoặc xâm phạm quyền, lợi ích của người đấu tranh chống lãng phí và người thân.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết các hành vi gây lãng phí và hành vi vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng, chống lãng phí được quy định ngay tại luật. Điều này nhằm thể chế hóa đầy đủ hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời kế thừa một số quy định hiện hành, đảm bảo nhận diện đúng hành vi.

Việc nhận diện rõ hành vi gây lãng phí thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong xử lý triệt để vấn đề đang tạo rào cản phát triển kinh tế - xã hội, làm bỏ lỡ thời cơ phát triển của đất nước.

Luật có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.

Sơn Hà