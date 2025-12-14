Nghịch Thủy Hàn hợp tác Geely tặng ôtô điện cho người chơi

Tựa game MMORPG Nghịch Thủy Hàn bắt tay Geely EX5 lần đầu đưa ôtô điện thông minh trở thành phần thưởng, mở hướng kết nối giải trí số và tiêu dùng công nghệ.

Trong bối cảnh công nghệ số ngày càng gắn chặt với đời sống tiêu dùng, Nghịch Thủy Hàn – game nhập vai thế hệ mới do VNGGames phát hành, công bố hợp tác chiến lược với Geely EX5, mẫu xe điện thông minh phân phối tại Việt Nam thông qua Tasco Auto. Lễ ký kết giữa hai bên diễn ra ngày 25/10, đánh dấu một mô hình hợp tác mới giữa ngành game và ngành ôtô công nghệ.

Lễ ký kết hợp tác chiếc lược giữa VNGGames và Tasco Auto diễn ra vào ngày 25/10. Ảnh: VNGGames

Lần đầu một game MMORPG phát hành tại Việt Nam kết hợp cùng hãng xe điện, đưa sản phẩm vật lý giá trị cao trở thành phần thưởng trung tâm trong hoạt động tương tác người dùng. Theo đại diện các bên, hợp tác hướng đến mục tiêu mở rộng trải nghiệm thương hiệu, kết nối thế giới giải trí số với các lựa chọn tiêu dùng công nghệ ngoài đời thực.

Theo đó, chiến dịch "Chinh phục cực phẩm" từ ngày 12/12/2025 đến 2/1/2026. Người chơi tham gia hoàn thành nhiệm vụ trong game để tích lũy lượt quay thưởng, qua đó có cơ hội nhận vé quay may mắn trúng ôtô điện Geely EX5 cùng nhiều phần quà khác.

Theo công bố từ nhà phát hành, hoạt động quay thưởng sẽ được tổ chức công khai qua hình thức livestream vào ngày 4/1. Giải thưởng lớn nhất là mẫu xe Geely EX5, dự kiến có giá trị gần 900 triệu đồng tại thị trường Việt Nam.

Nghịch Thủy Hàn được định vị là game nhập vai thế hệ mới, ứng dụng đồ họa 3D chất lượng cao, hỗ trợ ray tracing, hệ thống chiến đấu linh hoạt và các tính năng xã hội như voice chat thời gian thực, sự kiện cộng đồng. Trò chơi lấy bối cảnh cổ phong thời Bắc Tống, kết hợp công nghệ AI để cá nhân hóa trải nghiệm người chơi.

Ở chiều ngược lại, Geely EX5 là mẫu xe điện thông minh được phát triển theo hướng tích hợp công nghệ AI hỗ trợ lái, pin lithium-ion thế hệ mới và hệ thống điều khiển trung tâm dạng màn hình lớn. Sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng trẻ, yêu công nghệ và ưu tiên trải nghiệm di chuyển thông minh.

Mẫu ôtô điện làm quà tặng cho người chơi. Ảnh: VNGGames

Theo các chuyên gia marketing, điểm giao thoa của hai thương hiệu nằm ở nhóm khách hàng Gen Z - thế hệ có xu hướng tìm kiếm trải nghiệm đa lớp, kết hợp giữa giải trí, công nghệ và phong cách sống. Thông điệp "kết nối cảm xúc" của chiến dịch phản ánh xu hướng doanh nghiệp công nghệ không chỉ bán sản phẩm, mà xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm gắn với cảm xúc người dùng.

Giới quan sát cho rằng, mô hình hợp tác giữa game và thương hiệu ôtô công nghệ cho thấy sự dịch chuyển trong chiến lược tiếp cận người dùng trẻ. Thay vì quảng cáo truyền thống, doanh nghiệp tìm cách "đi cùng hành trình giải trí", biến trải nghiệm thương hiệu thành một phần của đời sống số.

Với Nghịch Thủy Hàn, chiến dịch này góp phần củng cố hình ảnh một tựa game AAA theo đuổi các cách tiếp cận mới trong vận hành cộng đồng. Với Geely, đây là bước mở rộng nhận diện thương hiệu trong nhóm khách hàng trẻ, thông qua kênh giải trí có mức độ tương tác cao.

