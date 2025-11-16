Nghịch lý CEO nghỉ việc, nhân viên bám trụ

MỹTrái ngược xu hướng nhân viên cố bám trụ công việc, số lượng CEO rời vị trí lại đang ở mức cao kỷ lục, ngay cả khi thị trường lao động hạ nhiệt.

Khảo sát của công ty nhân sự Challenger, Gray & Christmas cho thấy, tính đến cuối tháng 9/2024, khoảng 1.650 CEO tại Mỹ đã rời ghế, mức cao kỷ lục kể từ khi dữ liệu này được thu thập năm 2002.

Không chỉ vậy, thời gian tại vị của các lãnh đạo cũng đang rút ngắn. Theo công ty tư vấn Russell Reynolds Associates, những CEO rời đi có thời gian làm việc trung bình 7,2 năm, thấp hơn đáng kể so với mức 8,4 năm vào năm 2021.

Sự ra đi hàng loạt này bao gồm cả nghỉ hưu, bị sa thải và tự nguyện nghỉ việc.

CEO Walmart Doug McMillon trong buổi họp báo vào tháng 1/2025. Ảnh NY Times

Lý giải hiện tượng này, các chuyên gia cho rằng có hai nguyên nhân chính: họ có thể nghỉ và họ muốn nghỉ.

"Tấm đệm" tài chính an toàn

Lý do đầu tiên khiến các CEO dễ dàng rời đi là họ có sự đảm bảo tài chính vững chắc, điều mà nhân viên bình thường không có.

Giáo sư Richard Smith, Trường Kinh doanh Carey (Đại học Johns Hopkins), cho rằng các CEO thường có thể rời đi an toàn, trong khi nhân viên bình thường cảm thấy bị kẹt vì phụ thuộc vào lương và lo sợ mất việc.

Dữ liệu của Equilar năm 2024 cho thấy, CEO Mỹ kiếm trung bình nhiều hơn 194,5 lần nhân viên điển hình, tăng so với mức 176,7 lần của năm 2020. Mức lương hậu hĩnh này tạo ra "tấm đệm" tài chính, giúp họ dễ dàng đưa ra quyết định nghỉ việc hoặc đối phó với rủi ro bị sa thải.

Áp lực công việc ngày càng lớn

So với vài thập kỷ trước, công việc của CEO hiện nay phức tạp hơn rất nhiều.

Giáo sư Jesse Fried từ Đại học Harvard cho biết, các nhà lãnh đạo phải xử lý nhiều vấn đề hơn, đồng thời chịu áp lực nặng nề từ cổ đông và các biến động khó lường của thị trường. Điều này khiến công việc căng thẳng và dễ dẫn đến quyết định nghỉ việc.

Hội đồng quản trị các tập đoàn lớn cũng thường mạnh tay loại bỏ lãnh đạo nếu không đạt năng suất, bởi họ chịu áp lực rất lớn từ các cổ đông.

Làn sóng CEO rời vị trí cũng diễn ra trong bối cảnh mức độ hài lòng của nhân viên trung bình đang giảm.

Một khảo sát với hơn 1,3 triệu nhân viên Mỹ (từ 2019 đến 2024) của Phòng thí nghiệm Phát triển Vốn con người (Đại học Johns Hopkins) cho thấy, quản lý và lãnh đạo cấp cao cảm thấy hạnh phúc hơn nhân viên cấp dưới.

Sự khác biệt này phản ánh rõ khoảng cách giữa những người có "tấm đệm tài chính" an toàn và lực lượng lao động phổ thông đang phụ thuộc vào mức lương ổn định.

Ngọc Ngân (Theo Business Insider)