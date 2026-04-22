Nghĩa Phát cung cấp giải pháp nhà bạt cho sự kiện, sản xuất

Nghĩa Phát phát triển mô hình nhà bạt không gian với khả năng lắp dựng nhanh, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu tổ chức sự kiện và mở rộng kho bãi tạm thời của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cung cấp giải pháp nhà bạt không gian thông qua mô hình tự sản xuất và trực tiếp thi công, giúp kiểm soát chất lượng và tiến độ triển khai. Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng các công trình lắp dựng nhanh gia tăng, mô hình này trở thành lựa chọn phù hợp cho nhiều lĩnh vực.

Nhà bạt sự kiện với kết cấu khung thoáng, tạo không gian rộng rãi và an toàn cho các hoạt động đông người ngoài trời. Ảnh: Nghĩa Phát

Với các chương trình như lễ khởi công, khánh thành hay hội chợ triển lãm... việc tạo ra không gian che chắn rộng lớn trên các mặt bằng trống là yêu cầu quan trọng. Giải pháp nhà bạt không gian giúp giải quyết vấn đề này nhờ kết cấu khung kèo chắc chắn, linh hoạt.

Điểm thuận tiện của loại hình là khẩu độ (chiều ngang) có thể thay đổi đa dạng, giúp tận dụng tối đa diện tích mà không bị vướng cột trụ ở giữa. Phần mái bạt nhựa cách nhiệt chuyên dụng giúp che mưa, có khả năng giảm bớt độ nắng gắt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt thêm hệ thống làm mát hoặc âm thanh, ánh sáng phục vụ sự kiện.

Bên cạnh mảng sự kiện, nhà bạt còn được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp như một giải pháp "nhà kho di động". Đối với các doanh nghiệp cần thêm diện tích chứa hàng tạm thời hoặc xưởng gia công ngắn hạn, việc lắp đặt nhà bạt giúp tiết kiệm thời gian đáng kể so với xây dựng truyền thống. Do đặc điểm là công trình lắp ghép, hệ thống này có thể dựng lên trên nhiều loại địa hình và tháo dỡ khi không còn nhu cầu sử dụng.

Ứng dụng nhà bạt làm kho bãi giúp doanh nghiệp giải quyết nhanh vấn đề lưu trữ hàng hóa trong giai đoạn cao điểm. Ảnh: Nghĩa Phát

Quy trình cung ứng được Nghĩa Phát triển khai theo hướng khép kín. Các cấu kiện được gia công tại xưởng cơ khí, đảm bảo độ chính xác và tiêu chuẩn kỹ thuật. Đội ngũ kỹ thuật thực hiện khảo sát và lắp đặt trực tiếp tại công trình, nhằm đảm bảo kết cấu phù hợp với điều kiện thực tế và vận hành ổn định. Doanh nghiệp cung cấp cả dịch vụ cho thuê ngắn hạn và giải pháp lắp đặt dài hạn, tùy theo nhu cầu sử dụng.

Theo đại diện đơn vị, việc sử dụng nhà bạt không gian không chỉ là phương án tạm thời mà còn thể hiện sự tính toán kinh tế của doanh nghiệp. Bằng cách ưu tiên tính ứng dụng và độ an toàn, những đơn vị như Nghĩa Phát đang góp phần mang đến những lựa chọn không gian linh hoạt, giúp giảm bớt áp lực về hạ tầng cho cả lĩnh vực sự kiện lẫn sản xuất công nghiệp tại Việt Nam.

(Nguồn: Nghĩa Phát)