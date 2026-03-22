Nghĩa cử của người vợ hiến tạng chồng chết não cứu 6 người

Hà NộiVào phòng bệnh xin phép chồng hiến một phần cơ thể cứu sống nhiều người, người vợ dường như cảm nhận được khóe mắt anh chảy ra dòng nước mắt, như thầm đồng ý.

Chiều 21/3, các bác sĩ Bệnh viện E phẫu thuật lấy tạng của một nam thanh niên chết não, kịp thời chuyển đến nhiều cơ sở y tế để ghép và hồi sinh 6 cuộc đời mới.

Trước đó, trong không gian vô trùng của phòng mổ, gần 30 y bác sĩ đồng loạt cúi đầu, chắp tay mặc niệm người hiến tạng. Ban giám đốc bệnh viện cũng dành những phút quý giá cuối cùng để gia đình vào tiễn biệt anh.

Run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh dần của chồng, người vợ nghẹn ngào: "Cơ thể anh có thể cứu sống nhiều người, anh đồng ý nhé?". Dù đã rơi vào trạng thái chết não, nhưng dường như sợi dây liên kết vô hình đã khiến anh "trả lời" vợ bằng một giọt nước mắt muộn màng.

Với chị, đó là lời đồng ý thầm lặng, là sự sẻ chia cuối cùng của người đàn ông trụ cột gia đình trước khi bước vào hành trình hồi sinh những cuộc đời khác. "Chỉ tiếc con anh còn quá nhỏ, anh là lao động chính, cuộc sống của mẹ con giờ đây thêm khó khăn", chị nói.

Hơn 30 y bác sĩ tri ân, tiễn biệt người bệnh. Ảnh: Bệnh viện E

Nén lại nỗi đau xé lòng, gia đình đã quyết định ký vào đơn tự nguyện hiến tạng. "Bác sĩ nói con tôi có thể cứu được 6 người, nên gia đình cố kìm nén đau đớn để thực hiện tâm nguyện cuối cùng này", mẹ của nam thanh niên chia sẻ trong nước mắt.

Bệnh viện E tiếp nhận nam bệnh nhân vào đêm 19/3 trong tình trạng chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu, đồng tử giãn tối đa và mất phản xạ ánh sáng. Bệnh viện lập tức kích hoạt "báo động đỏ", dốc toàn lực cấp cứu và hồi sức. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân không qua khỏi. Trưa 20/3, Hội đồng chuyên môn đánh giá và chính thức xác định anh đã chết não.

Khoảng 23h30p ngày 19/3, Bệnh viện E tiếp nhận một nam thanh niên, vào viện với chẩn đoán chấn thương sọ não, máu tụ dưới màng cứng - xuất huyết dưới nhện, phù não lan tỏa. Bệnh nhân hôn mê sâu Glasgow 3 điểm, đồng tử 2 bên giãn tối đa, mất phản xạ ánh sáng. Các bác sĩ "báo động đỏ" toàn bệnh viện, cấp cứu, hồi sức. Sau nhiều lần hội chẩn, Hội đồng đánh giá chết não xác định bệnh nhân chết não lúc 13h15 ngày 20/3. Gia đình nén lại nỗi đau, đồng ý hiến tặng các mô và bộ phận cơ thể của anh để hồi sinh nhiều cuộc đời khác.

Ban Giám đốc bệnh viện E họp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện trung ương quân đội 108, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện nhi trung ương, Bệnh viện quân đội 103. Các chuyên gia quyết định triển khai phẫu thuật chiều 21/3.

16 giờ, tạng tim được lấy ra đầu tiên. Sau đó, một quả tim và một phần gan và một quả thận ghép cho các người bệnh tại Bệnh viện trung ương quân đội 108; một quả thận ghép cho người bệnh tại Bệnh viện E; một phần gan được ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Vinmec; hai lá phổi được ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Phổi trung ương; hai giác mạc được lấy chuyển ngân hàng mô Bệnh viện quân đội 103.

Nhìn bác sĩ đưa tạng của chồng đến bệnh viện khác, người vợ không kìm được nước mắt. "Anh vẫn đang hiện hữu, đang thở và đang sống tiếp trong những cơ thể khác, trong những nhịp đập trái tim mới", chị nói.

6 người bệnh suy tim, suy gan, phổi và thận giai đoạn cuối đã được các bệnh viện ghép thành công trong ngày. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Việt Nam hiện dẫn đầu Đông Nam Á về số ca ghép tạng, đồng thời là quốc gia duy nhất trong khu vực duy trì hơn 1.000 ca hiến - ghép mỗi năm kể từ năm 2022. Tuy nhiên tạng hiến từ người chết não vẫn là "nút thắt" lớn nhất do nhu cầu điều trị thực tế rất cao trong khi nguồn cung ít. Trước thực trạng này, Bộ Y tế đang xây dựng dự án sửa đổi Luật Hiến mô, bộ phận cơ thể người, nhằm hoàn thiện khung pháp lý, mở rộng nguồn tạng hiến và mang thêm cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân đang chờ đợi trong danh sách ghép tạng quốc gia.

Trong hai năm 2024-2025, Bộ Y tế ghi nhận số ca chết não hiến tạng tăng gần gấp đôi so với những năm trước đó cộng lại nhờ nỗ lực tuyên truyền, tổ chức đội vận động hiến tạng tại các bệnh viện và tư duy cởi mở hơn từ gia đình bệnh nhân.

Thùy An