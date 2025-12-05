Tuổi 47, tôi có nên bỏ công việc ổn định nhưng stress để học ngành khác

Có người bạn thân khuyên tôi đến tuổi này còn học hành gì nữa, tập trung lo cho chồng và con thôi.

Tôi 47 tuổi, có chồng và hai con, học lớp 11 và học lớp 9. Chồng hơn tôi 3 tuổi. Anh đi làm, thu nhập đủ chi tiêu cho cuộc sống gia đình và các chi phí học tập cho hai con. Tôi cũng có công việc và thu nhập ở mức khá. Chúng tôi có một căn hộ đang ở, hai căn nhà phố cho thuê và hai mảnh đất nhỏ ở quê cùng một khoản tiết kiệm nhỏ.

Công việc của tôi có quá nhiều áp lực và đang không thuận lợi nên tôi muốn xin nghỉ làm. Tôi đã suy nghĩ về việc này vài năm trở lại đây và cũng bàn bạc với chồng. Ban đầu anh động viên tôi tiếp tục đi làm, nhưng gần đây, anh thấy tôi bị stress nhiều quá nên cũng thuận theo mong muốn của tôi. Tôi có bằng tốt nghiệp thạc sĩ hơn 10 năm trước, gần đây đi học thêm chứng chỉ về giáo dục. Dự định sau khi nghỉ làm, tôi có thể xin đi dạy tạm thời và đang học thêm ngoại ngữ để ứng tuyển nghiên cứu sinh. Nếu thực hiện theo hướng này, tôi sẽ mất thu nhập hiện tại và mất khoảng 4 năm nữa để hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ. Khi đó tôi mới có thể đi dạy chính thức và kiếm được thu nhập khá hơn chút.

Chia sẻ dự định này với chồng, anh ủng hộ tôi. Tuy nhiên anh cũng lo lắng, không biết khi học xong 4 năm sau, tôi có còn khỏe mạnh để đi dạy hay lại lăn ra bệnh (do anh thấy tuổi tôi đã cao). Hơn 20 năm đi làm, tôi đã quen với công việc giờ hành chánh, giờ nghỉ việc ở nhà như nghỉ hưu tôi thấy còn quá sớm. Tôi còn 13 năm nữa mới đến tuổi hưu và hơn nữa sợ mình sẽ tụt hậu khi nghỉ ở nhà. Nếu bắt đầu công việc kinh doanh nho nhỏ nào đó, tôi cũng lo lắng vì mình chưa có kinh nghiệm. Còn nếu rẽ sang con đường giáo dục như dự định, có lúc tôi thấy mình tràn đầy sinh lực với dự định ấy, nhưng cũng có lúc thấy lòng chùn xuống. Có người bạn thân khuyên tôi đến tuổi này còn học hành gì nữa, tập trung lo cho chồng và con thôi.

Còn một điều tôi lo lắng nữa, trường hợp con tôi có mong muốn đi du học, nếu tôi còn đi làm công việc hiện tại, tài chính sẽ ổn, nhưng nếu tôi nghỉ làm và rẽ sang hướng khác, chắc chắn sẽ có khó khăn. Giờ các cháu chưa thể hiện mong muốn rõ ràng sẽ đi du học. Vợ chồng tôi cũng phân tích cho các con hiểu những thuận lợi và khó khăn khi đi du học nước ngoài, cũng như khi học đại học trong nước và để các con tự lựa chọn. Nếu khát khao đi du học đủ lớn để các con chịu được sự vất vả khi sống một mình ở đất khách, chúng tôi sẽ cố gắng để các con thực hiện mong muốn của mình. Còn không, các con cứ học đại học trong nước cũng tốt.

Thật lòng tôi vẫn mong muốn được đi làm, có thu nhập riêng. Tôi có thể giúp đỡ được cha mẹ mình, cũng có thể mua sắm món gì mình thích mà không phải đắn đo suy nghĩ, hoặc khi muốn một chuyến đi du lịch nước ngoài, tôi cũng không quá lăn tăn. Nhưng tiếp tục công việc hiện tại, tôi luôn bị stress và không tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong công việc nữa. Ở tuổi 47, công việc bắt đầu rẽ sang hướng khác, lại bắt đầu học hành, tôi có nên không? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Linh Thư