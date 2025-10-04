'Nghỉ Tết dưới 7 ngày vội vã, trên 10 ngày mệt mỏi'

Nghỉ xả hơi quá lâu đôi khi khiến cơ thể và tâm trí càng thêm uể oải khi quay trở lại làm việc.

Sau khi đọc bài viết "Nghỉ Tết 9 ngày vẫn ngắn", tôi thấy tác giả cho rằng kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày là chưa đủ để người lao động được nghỉ ngơi, sum họp và tận hưởng Tết trọn vẹn.

Tuy nhiên, với tôi, một người làm công ăn lương, sống và làm việc ở thành phố thì phương án nghỉ 9 ngày là hợp lý, vừa đủ để đón xuân, vừa đảm bảo công việc không bị xáo trộn quá lâu.

Tôi cho rằng đây là một lịch nghỉ hài hòa, hợp lý, không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để nghỉ ngơi, thăm hỏi người thân và tái tạo năng lượng sau một năm làm việc.

Tôi hiểu và tôn trọng cảm xúc của những người cho rằng "nghỉ 9 ngày vẫn là ngắn", đặc biệt là với những ai làm việc xa nhà, phải đi hàng nghìn cây số để về quê ăn Tết, hoặc với những người đang sống trong nhịp sống quá bận rộn, ít thời gian cho gia đình.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào thực tế chung, một kỳ nghỉ kéo dài hơn nữa - 12 hay 14 ngày như một số ý kiến đề xuất có thể gây ra nhiều hệ lụy.

Thứ nhất, nghỉ dài quá dễ khiến người ta... mệt thêm. Không ít người đã từng trải qua cảm giác "đuối sức sau Tết", khi nhịp sinh hoạt bị đảo lộn kéo dài, thức khuya, ăn uống thất thường, chi tiêu vượt mức, rồi lại phải quay về với guồng quay công việc ngay lập tức.

Thứ hai, nghỉ dài ảnh hưởng đến tiến độ công việc, đặc biệt với những ngành nghề cần duy trì hoạt động liên tục như sản xuất, dịch vụ, xuất khẩu...

Nhiều doanh nghiệp phải trả thêm chi phí tăng ca, bù lịch hoặc mất cơ hội kinh doanh vì chuỗi cung ứng bị đứt đoạn tạm thời trong nhiều ngày. Với nền kinh tế đang trong giai đoạn phục hồi, ổn định và phát triển, điều này cần được cân nhắc kỹ.

Thứ ba, không phải ai cũng có nhu cầu nghỉ dài. Nhiều người sống ở thành phố, có gia đình gần, hoặc chọn đi du lịch ngắn ngày, chỉ cần 5-7 ngày là đủ. Nếu nghỉ kéo dài quá, họ không biết làm gì, cũng không dám tiêu xài thoải mái vì vừa mới qua kỳ mua sắm Tết tốn kém.

Tôi đánh giá cao phương án nghỉ tết đã được đề xuất. Bắt đầu từ 27 tháng Chạp, người lao động có đủ thời gian để chuẩn bị Tết, dọn dẹp, mua sắm, di chuyển về quê trước đêm Giao thừa. Nghỉ đến mùng 6 tháng Giêng cũng giúp mọi người có thời gian du xuân, thăm hỏi họ hàng, bạn bè. Mùng 7 bắt đầu làm việc trở lại đó là thời điểm hợp lý để quay về quỹ đạo sinh hoạt thường ngày.

Tôi từng trải qua những cái Tết chỉ nghỉ 5-6 ngày, cũng từng có năm nghỉ kéo dài đến 11-12 ngày vì kết hợp nghỉ phép. Trải nghiệm của tôi cho thấy, khoảng 9 ngày là vừa đủ. Dưới 7 ngày thì vội vã, trên 10 ngày thì sinh ra lười biếng, mất hứng khởi trở lại với công việc.

Quan trọng hơn cả, thời gian nghỉ Tết nên là khoảng lặng vừa phải để mỗi người sống chậm lại, kết nối lại với gia đình, bản thân và xã hội chứ không nên là một kỳ "xả hơi" quá đà.

Chúng ta vẫn còn rất nhiều ngày nghỉ lễ trong năm: Tết Dương lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5, Quốc khánh 2/9... Mỗi kỳ nghỉ đều có thể là thời điểm để nghỉ ngơi và gắn kết gia đình. Không nhất thiết phải "dồn hết" kỳ vọng nghỉ ngơi vào dịp Tết Âm lịch.

Mặt khác, người lao động hiện nay cũng có quyền nghỉ phép năm trung bình từ 12 đến 15 ngày một năm tùy đối tượng.

Chúng ta cần một cách tiếp cận thực tế, cân bằng giữa truyền thống và hiện đại, giữa quyền lợi cá nhân và lợi ích xã hội. Đừng để Tết trở thành áp lực mới vì nghỉ quá dài, tiêu quá nhiều, hoặc lười biếng kéo dài sau kỳ nghỉ. Giữ cho Tết vừa đủ, để còn thấy nhớ, thấy trân trọng - với tôi, đó mới là cái Tết trọn vẹn.

Bảo