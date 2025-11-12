Nghị sĩ Mỹ lái môtô 1.500 km để bỏ phiếu mở lại chính phủ

Lo ngại về tình trạng nhiều chuyến bay bị hủy, hạ nghị sĩ Cộng hòa Derrick Van Orden lái môtô từ bang Wisconsin tới thủ đô Washington để bỏ phiếu nhằm mở lại chính phủ.

"Do đảng Dân chủ đã đóng cửa chính phủ, khiến các chuyến bay kém tin cậy về giờ giấc, nên tôi sẽ đi xe máy. Có thể mất khoảng 16 tiếng để tới nơi. Thời tiết hơi lạnh, nhưng tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi sẽ quay lại Washington. Chúng ta sẽ đưa đất nước trở lại đúng hướng", hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Derrick Van Orden nói hôm 11/11.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson trước đó thông báo cho các nghị sĩ quay về thủ đô Washington ngày 12/11 để bỏ phiếu chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa. Nhiều nghị sĩ ở xa đối mặt với cảnh di chuyển khó khăn khi loạt chuyến bay ở Mỹ bị hoãn hoặc hủy bất ngờ do chính phủ đóng cửa kéo dài. Vì vậy, ông Orden quyết định tự lái chiếc Harley Davidson trên quãng đường hơn 1.500 km.

Nghị sĩ Mỹ lái môtô 1.500 km để kịp bỏ phiếu Hạ nghị sĩ Cộng hòa Derrick Van Orden cập nhật hành trình lái môtô từ Wisconsin tới thủ đô Washington, khi đang dừng chân ở Ohio. Video: X/Derrick Van Orden

Trên hành trình di chuyển, ông Orden liên tục cập nhật vị trí của mình. Có lúc ông ghé vào một cửa hàng ở Illinois để mua thêm găng tay và dừng nghỉ tại một trạm xăng ở Ohio. Trong bài đăng mới nhất trên X, hạ nghị sĩ Orden thông báo đã tới Somerset, Pennsylvania, còn cách thủ đô Washington khoảng 300 km.

Hai nghị sĩ Cộng hòa bang Mississippi Trent Kelly và bang Arkansas Rick Crawford cũng lựa chọn không đi máy bay, cùng nhau lái ôtô tới thủ đô Washington.

Thượng viện Mỹ trước đó đã thông qua dự luật ngân sách giúp chính phủ hoạt động trở lại, với sự ủng hộ của 52 nghị sĩ Cộng hòa và 8 thành viên đảng Dân chủ. Dự luật đã được chuyển tới Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát và gần như chắc chắn được thông qua. Sau khi dự luật được Tổng thống Donald Trump ký, chính phủ Mỹ sẽ hoạt động trở lại từ ngày 14/11, chấm dứt tình trạng đóng cửa lâu nhất trong lịch sử.

Hạ nghị sĩ Derrick Van Orden lái môtô tới Đồi Capitol hồi tháng 1/2023. Ảnh: Reuters

Ngọc Ánh (Theo Business Insider, ABC, CNN)