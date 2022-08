Nghị sĩ Cộng hòa muốn cấm Trung Quốc mua đất nông nghiệp Mỹ

Thượng nghị sĩ Cộng hòa đề xuất ngăn công ty Trung Quốc và một số nước đối thủ đầu tư vào nông nghiệp Mỹ vì an ninh quốc gia.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Rounds hôm 18/8 đệ trình dự luật Thúc đẩy Bảo vệ và An ninh Nông nghiệp (PASS) lên thượng viện, trong đó đề xuất cấm mọi đầu tư vào nông nghiệp Mỹ từ các pháp nhân có liên hệ với Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên do quan ngại an ninh quốc gia.

Ông đề xuất dự luật vài tuần sau khi một tập đoàn Trung Quốc ngỏ ý đầu tư 700 triệu USD cho một dự án nông nghiệp ở bang Bắc Dakota.

Để phục vụ dự án này, công ty Trung Quốc mua lại một mảnh đất rộng gần 150 ha ở Grand Forks. Dự án nằm cách căn cứ Grand Forks của Mỹ khoảng 19 km. Đây là nơi tập trung nhiều cơ sở tình báo, do thám và trinh sát tối tân của không quân Mỹ.

Thượng nghị sĩ Mike Rounds trong một phiên điều trần ở Washington, Mỹ vào tháng 1/2021. Ảnh: NBC.

Vị trí nhạy cảm làm dấy lên nhiều quan ngại an ninh. Mike Rounds nói dự án đầu tư của công ty Trung Quốc là diễn biến "báo động". Ông phân tích chính phủ Trung Quốc có thể lợi dụng mảnh đất ở Bắc Dakota để "theo dõi sát sao hoạt động và liên lạc ở cơ sở quân sự trọng yếu" của quân đội Mỹ.

Dự luật PASS đồng thời đề xuất bổ sung lĩnh vực nông nghiệp vào nội dung Đạo luật Sản xuất Quốc phòng năm 1950, cho phép các tổng thống Mỹ buộc doanh nghiệp tư nhân sản xuất và cung cấp dịch vụ vì mục đích an ninh quốc gia.

Dự luật đề nghị đưa bộ trưởng nông nghiệp Mỹ vào Hội đồng đánh giá đầu tư nước ngoài (CFIUS), nhóm cơ quan liên ngành đánh giá rủi ro an ninh quốc gia đối với các dự án sáp nhập hoặc mua lại công ty Mỹ.

"Khi tôi đến Nam Dakota, tôi đã nghe người nông dân lo ngại tình trạng các đối thủ nước ngoài sở hữu đất nông nghiệp Mỹ. Đã đến lúc chúng ta cần chấm dứt tình trạng này. Dự luật sẽ bảo vệ lợi ích của nước Mỹ, đưa những đối thủ nước ngoài vào danh sách đen cấm mua đất hoặc làm ăn trong mảng nông nghiệp", ông nói.

Thanh Danh (Theo SCMP)