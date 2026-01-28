Nghị sĩ Cộng hòa kêu gọi Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ từ chức

Hai thượng nghị sĩ Cộng hòa kêu gọi Bộ trưởng An ninh Nội địa từ chức vì cách phản ứng vụ sĩ quan Tuần tra Biên giới bắn chết người ở Minneapolis.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski hôm 27/1 cho rằng Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem phải chịu trách nhiệm, đồng thời chỉ trích quan chức này vì những "lời lẽ" sau vụ y tá Alex Pretti, 37 tuổi, bị sĩ quan Tuần tra Biên giới bắn chết ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota hôm 24/1.

"Tôi đã bỏ phiếu phê chuẩn bà ấy, nhưng bây giờ tôi cho là Tổng thống cần xem xét lại người đang giữ chức vụ Bộ trưởng An ninh Nội địa. Tôi không còn ủng hộ bà ấy nữa và có lẽ đã đến lúc bà ấy nên từ chức", nghị sĩ Murkowski cho hay.

Trước đó, ông Thom Tillis là thượng nghị sĩ Cộng hòa đầu tiên kêu gọi bà Noem từ chức. "Tôi hoàn toàn không tin tưởng bà ấy. Noem nên từ chức", ông Tillis nói. "Nếu ở vị trí của bà ấy, tôi chẳng thể nghĩ ra điều gì đáng để tự hào trong suốt một năm qua".

Bộ An ninh Nội địa (DHS) không bình luận về lời kêu gọi của các thượng nghị sĩ, nhưng Nhà Trắng dẫn lại phát ngôn của Tổng thống Donald Trump trước đó trong ngày rằng ông vẫn tin tưởng Bộ trưởng Noem, mô tả công việc của bà về vấn đề biên giới là "thành công to lớn".

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem trong cuộc họp báo tại trụ sở Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan ở Washington tháng 4/2025. Ảnh: AP

Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện John Thune né tránh câu hỏi liệu ông có tin tưởng bà Noem hay không, thay vào đó nói rằng quan chức này làm việc theo ý muốn của Tổng thống và "quan trọng là Tổng thống tin tưởng đội ngũ của mình". Một số thượng nghị sĩ Cộng hòa khác vẫn bày tỏ ủng hộ bà Noem.

Hơn 160 nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện đã ký vào các điều khoản luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa và lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries hôm 27/1 hậu thuẫn nỗ lực này. Nhiều nghị sĩ Dân chủ cho rằng bà Noem nên từ chức, song một số người cảnh báo việc bà mất chức cũng sẽ không thay đổi được chính sách nhập cư hiện nay.

Trong vụ y tá Pretti bị bắn chết, bà Noem tuyên bố anh này là "kẻ khủng bố nội địa", giơ súng và có ý định "gây thiệt hại nghiêm trọng nhất đối với mọi người cũng như bắn chết nhân viên chấp pháp". Bà Noem không đưa ra bằng chứng cho những cáo buộc này.

Video ghi lại cuộc đối đầu giữa Pretti và đặc vụ liên bang cho thấy anh này đang cầm điện thoại di động, tay kia không cầm gì, trước khi bị một sĩ quan xịt hơi cay và xô ngã xuống đất. Một sĩ quan giật lấy khẩu súng có giấy phép mà Pretti giắt ở thắt lưng, trước khi hai đặc vụ khác bắn khoảng 10 phát vào Pretti khi anh này đang quỳ.

Diễn biến vụ sĩ quan bắn chết công dân Mỹ ở Minnesota qua từng khung hình Diễn biến từng giây vụ sĩ quan bắn chết công dân Mỹ ở Minnesota. Video: Guardian

Chiến dịch truy quét nhập cư quy mô lớn do Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) dẫn dắt ở Minneapolis đã vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội. Pretti là công dân Mỹ da trắng thứ hai bị bắn chết kể từ khi chính quyền liên bang tăng cường truy quét nhập cư ở Minnesota vào tháng 12/2025. Anh cũng là người thứ 6 thiệt mạng trong chiến dịch truy quét trên toàn quốc do Tổng thống Trump phát động.

Huyền Lê (Theo Hill, NBC News)